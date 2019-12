Lastenfahrrad mit E-Antrieb

(ser ) - Drei Jahre ist es her, als in der Hardtgemeinde Essig's Dorfladen eröffnet wurde. Inzwischen hat sich der Hofladen, der Obst, Gemüse, Kartoffeln, Wurst, Eier, Milchprodukte und vieles mehr anbietet, fest etabliert. Die Idee, so Gärtnermeister Martin Essig, vornehmlich Produkte aus der Region anzubieten, habe sich bewährt und so sei das Sortiment ständig erweitert worden. Mittlerweile werden auch Honig, Hochprozentiges, Öle, Essig und vieles mehr angeboten. Das Dorfladenprojekt sei "voll aufgegangen", wie Dr. Thomas Kölmel, Gründer der Dr.-Jakob-Kölmel-Stiftung, die von Anfang an dieses Projekt unterstützte, betonte. Auch die Stammkundenzahl, so fügte Essig hinzu, habe zugenommen.

Mit eine Idee sei es, auch für die Bürgerstiftung, die Waren, die man zuvor telefonisch und per E-Mail bestellen kann, mit einem Lastenfahrrad zuzustellen. Gedacht ist insbesondere an ältere oder kranke Mitbürger, die nicht mehr mobil sind. Es habe sich aber gezeigt, dass der Versuch mit einem normalen Lastenfahrrad, das mit reiner Muskelkraft angetrieben wird, nicht praktikabel war.

"Deshalb starten wir jetzt mit einem Fahrrad mit Elektroantrieb", so Kölmel. Knapp 4 000 Euro musste man hierfür investieren. Die Mitarbeiterin des Jugend-, Familien- und Seniorenbüros Ingrid Heck-Fütterer stellte einen Antrag beim Land, das das Projekt mit knapp 1 200 Euro unterstützte.

Am Wochenende konnte nun das Elektro-Lastenfahrrad übergeben werden, das nach Pfingsten eingesetzt wird. Wie funktioniert das? Man werde immer montags unter (0 72 45) 22 28 oder per E-Mail unter info@essig-dorfladen.de zwischen 9 und 12 Uhr die Bestellungen aufnehmen. "Dienstags werden die Waren besorgt und am Mittwochnachmittag liefern wir aus", erklärte Essig. Für den vorerst nur auf die Gemeinde Bietigheim beschränkten Service wird allerdings eine kleine Liefergebühr erhoben. Dafür wurden ein Hauptfahrer und ein Ersatzfahrer engagiert. Für das Obst und das Gemüse gelten die jeweils gültigen Tagespreise im Laden. Die Bezahlung kann per Lastschrift oder in Essig's Hofladen erfolgen. Kölmel wertete das Lastenfahrrad als Pilotprojekt im Landkreis. Im Erfolgsfall könnten sich auch andere Geschäfte diesem Service anschließen.