"Ich hätte nie gedacht, dass ich so viele Stimmen bekomme"

Tiefenbronn

Geständnis: Frau und Kind erstochen Tiefenbronn (lsw) - Mehr als eine Woche nach dem gewaltsamen Tod einer Frau und ihres achtjährigen Sohnes in Tiefenbronn (Enzkreis) hat der Familienvater die Tat gestanden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Das Kind starb durch Schnittwunden am Hals (Foto: Klewer/av). » Weitersagen (lsw) - Mehr als eine Woche nach dem gewaltsamen Tod einer Frau und ihres achtjährigen Sohnes in Tiefenbronn (Enzkreis) hat der Familienvater die Tat gestanden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Das Kind starb durch Schnittwunden am Hals (Foto: Klewer/av). » - Mehr

Karlsruhe

Nachwuchs bei Erdmännchen Karlsruhe (lsw) - Vier kleine Erdmännchen avancieren zu den Stars des Karlsruher Zoos. Das putzige Quartett ist vier Wochen alt und hat vor etwa 14 Tagen erstmals die Nasen aus dem Bau gestreckt. "Sie werden immer aktiver und haben überhaupt keine Scheu ", sagte der Zoosprecher (Foto: Uli Deck). » Weitersagen (lsw) - Vier kleine Erdmännchen avancieren zu den Stars des Karlsruher Zoos. Das putzige Quartett ist vier Wochen alt und hat vor etwa 14 Tagen erstmals die Nasen aus dem Bau gestreckt. "Sie werden immer aktiver und haben überhaupt keine Scheu ", sagte der Zoosprecher (Foto: Uli Deck). » - Mehr

Bühl

Zünftige Musik, leckerer Fisch Bühl (red) - Zünftig feierten die Oberbrucher Angelsportfreunde ihr 33. Fischerfest. Das Ereignis am Vatertag erwies sich bei idealem Festwetter wieder als ein Publikumsmagnet und war Treffpunkt für Liebhaber zünftiger Blasmusik und lecker zubereiteter Fischspezialitäten (Foto: Verein). » Weitersagen (red) - Zünftig feierten die Oberbrucher Angelsportfreunde ihr 33. Fischerfest. Das Ereignis am Vatertag erwies sich bei idealem Festwetter wieder als ein Publikumsmagnet und war Treffpunkt für Liebhaber zünftiger Blasmusik und lecker zubereiteter Fischspezialitäten (Foto: Verein). » - Mehr

Baden-Baden

Parkwache "schon seit dem Krieg" Baden-Baden (nie) - Jochen Fuchs (Foto: Ernst) ist mit seiner Firma "schon seit dem Krieg" bei der Rennbahn aktiv. Diese Floskel ist in diesem Fall keine Übertreibung. Bereits in den 1950er Jahren hat das Unternehmen Parkwache Fuchs in Iffezheim bei den Rennwochen für Ordnung gesorgt. » Weitersagen (nie) - Jochen Fuchs (Foto: Ernst) ist mit seiner Firma "schon seit dem Krieg" bei der Rennbahn aktiv. Diese Floskel ist in diesem Fall keine Übertreibung. Bereits in den 1950er Jahren hat das Unternehmen Parkwache Fuchs in Iffezheim bei den Rennwochen für Ordnung gesorgt. » - Mehr