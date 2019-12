"Ich hätte nie gedacht, dass ich so viele Stimmen bekomme"

(red) - Lilja Rupprechts Inszenierung von Goethes "Iphigenie" am Schauspiel Karlsruhe hinterlässt beim Publikum einen zwiespältigen Eindruck. Die verworrene Familiengeschichte eines verfluchten Geschlechts bleibt in dieser Version im Unklaren (Foto: Grünschloß). » - Mehr

Tiefenbronn