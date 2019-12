"Endlich" ein eigenes Album

(rw) - Er ist ein international anerkannter Musiker, was Schlagzeug und Perkussion betrifft. Seit mehr als 25 Jahren tourt der Rastatter Markus Faller in Sachen Jazz und Weltmusik um den Erdball und erntet in Fachkreisen Anerkennung für seine Vielseitigkeit und den "groovenden Drive".

Nach der Mitwirkung bei Musikalben von Formationen wie "Thomas Siffling", "Friedemann", "Saltacello", "Roland Schaeffer Trio", "Anne Wylie Band" und dem "Peter Lehel Quartett" wurde es Zeit, dass Faller selbst einmal in die Weltmusik-Szene einsteigt und ein selbst komponiertes Album vorstellt. "Nach 100 Alben habe ich aufgehört zu zählen, was meine Mitwirkung betrifft", sagt Faller.

"Time is music" mit der Formation "trioropa" ist nun sein eigenes, einstündiges Album mit einem Dutzend Titeln überschrieben. Hier kann der Schlagzeuger seine geschätzten Qualitäten einbringen, um die Musik fließen zu lassen: vom leisen Sound bis zur kraftvollen Entladung. Mit Maike Mohr am Flügel und Bassist Henrik Mumm hat Faller zwei Spitzenmusiker an seiner Seite, mit denen er bis 2016 in der "Anne Wylie Band" auf Tour war. Großen Wert legte der Rastatter auf die Qualität bei der Aufnahme und wählte deshalb ein etabliertes Tonstudio in Weingarten. "Wir wollten dem Publikum eine hörbare, schöne Aufnahme anbieten", sagt Faller. Tatsächlich beinhalten die zwölf Titel von "Time is music" viel Meditatives, einfach entspannte instrumentale Musik. Mit Fallers Künsten an Drums und Perkussion, dem Spiel von Maike Mohr an den schwarz-weißen Tasten und Henrik Mumms Begleitung am Bass gelingt ein "Gesamtkunstwerk".

Faller, der sein Können auch an der Musikakademie Germersheim und an der Musikschule Bühl als Dozent weitergibt, hat alle Titel selbst geschrieben und arrangiert. Er nutzt nach einer Platzierung in den Jazz-Charts auf Platz 25 die Möglichkeiten des Internets. So sind nach und nach positive Bewertungen von Anhängern der Jazz-Weltmusik-Gemeinde aus New York, Südkorea, Indien und anderen Staaten bei Faller in Rastatt eingetroffen.

Während der Schlagzeuger sein Erstlingsalbum über das Internet und Foren wie Spotify und Apple music zugänglich macht, schwört er trotzdem auf die CD: "Die klingt mit der entsprechenden Anlage einfach besser, und für Sammler und Liebhaber kann die auch signiert werden."

Wer Markus Faller aktuell live erleben will, wird ihn zusammen mit Peter Lehel und Heiko Gottberg in der Region hören können. Dort ist auch seine CD erhältlich.

Informationen gibt es zudem unter dem Stichwort: "Trioropa - time is music" im Internet.