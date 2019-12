Psychologische Beratungsstelle gefragt wie nie



Eine steile Entwicklung, deren weiterer Verlauf nicht absehbar ist. "Ich weiß auch nicht, wann sich das mal stabilisiert", bekannte Sachbereichsleiter Johannes Baumann bei der Vorstellung des Jahresberichts im Jugendhilfeausschuss.

Psychische Erkrankungen sind dabei kein Problem spezieller Bevölkerungsteile - sie kommen "in den besten Familien" vor, wie es in der Präsentation hieß. Was besonders aufhorchen ließ: Eine Erhebung kam zum Ergebnis, dass, wenn man die Schwelle niedrig ansetzt, 25 bis 30 Prozent der Erwachsenen im Laufe eines Jahres an einer psychischen Störung leiden. Konservativer betrachtet, so Baumann: Jährlich immerhin viereinhalb Millionen Erwachsene in Deutschland benötigen oder wollen eine psychotherapeutische oder psychiatrische Behandlung. Das führt zu einem Brennpunkt-Thema: Was macht die psychische Erkrankung eines Elternteils mit den Kindern? Der Statistik zufolge sind jährlich etwa 8 000 Kinder und Jugendliche im Landkreis Rastatt von der Problematik betroffen, 500 erleben dabei sogar eine stationäre psychiatrische Erkrankung eines Elternteils. Das Thema "ist kein Randphänomen", betont Baumann.

Desorientierung, "Entnormalisierung", Schuldgefühle, Angst, Tabuisierung, Isolierung: Bei Kindern sowie Eltern treten in diesem Zuge Belastungen auf, die sich weiter verstärken. Hier bietet die Beratungsstelle Lösungswege an. Kinder können die Erfahrungen dann gut bewältigen, wenn sie ausreichende Fähigkeiten zur Überwindung der mit der Erkrankung des Elternteils verbundenen Belastungen haben, so Baumann. Es gilt also, familiäre Ressourcen (von der Bindung über Selbsthilfefertigkeiten bis Sozialkompetenz) und damit auch "Bewältigungskräfte" zu stärken.

Insgesamt waren erneut Familienprobleme die häufigsten Gründe, warum Menschen die psychologische Beratungsstelle um Hilfe gebeten haben; gefolgt von Problemen im Sozialverhalten, Erziehungskompetenz, psychischen Problemen, Schule/Ausbildung, Probleme von Eltern, Entwicklungsauffälligkeiten, körperlichen Auffälligkeiten und Mehrfachbelastung. Bei 44 Prozent der Angemeldeten lag eine Trennung beziehungsweise Scheidung der Eltern vor.

Die Auslastung der Einrichtung lag im vergangenen Jahr bei 172 Fällen pro Vollzeitstelle - es war laut Baumann im Vergleich mit den anderen Landkreisen in Baden-Württemberg die dritthöchste. 17 Fachkräfte (12,3 Vollzeitstellen) und drei Verwaltungssekretärinnen sind dort beschäftigt. Für die Frühen Hilfen sind 1,8 Personalstellen zuständig. Gesundheitsorientierte Familienbegleitung, Koordination des Netzwerks Jugendhilfe - Gesundheitswesen - Verwaltungen, Einbindung von Kitas für unter Dreijährige und Beratung standen und stehen unter anderem auf der Agenda. Offen ist, inwieweit sich die stark steigenden Fallzahlen in dem Bereich künftig auf die Personalstärke auswirken.

Der Bekanntheitsgrad der Beratungsstelle insgesamt sei jedenfalls hoch - knapp die Hälfte der Familien kommen über Empfehlungen aus dem Umfeld oder eigener Recherche -, die Wartezeit niedrig (von Anmeldung bis Erstgespräch in 60 Prozent unter 15 Tagen; lediglich 13 Prozent mussten über einen Monat warten); die Beratungen werden als überwiegend kurz bezeichnet (in 71 Prozent der Fälle bis zu drei Monate, in 89 Prozent bis zu neun Monate).

In 80 Fällen beriet die Beratungsstelle geflüchtete Kinder, Jugendliche und Familien, die mit Gewalt- und Fluchterfahrung, Trauer, Heimweh, Einsamkeit, depressiver Verstimmung oder Sorge um im Herkunftsland zurückgebliebene Familienmitglieder zu kämpfen haben.