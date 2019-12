Passionierte Musikerin leitet 'Only Women'

(red) - Die Wachkatze "Mietze-Leutnant" hat vor wenigen Tagen in den Stallungen der Reiterstaffel in Wiener Neustadt ihren Dienst als Mäuseschreck angetreten. Nun hat die Samtpfote bereits Gesellschaft bekommen. Ihr Geschwisterchen "Cop-Cat" unterstützt sie ab sofort bei ihrer Arbeit (Foto: Pachauer/dpa). » - Mehr

Durmersheim