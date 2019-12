Begegnungen beim "Lesezaychen"

Madrid

Klopp am Ziel: Liverpool ist CL-Sieger Madrid (sid) - Jürgen Klopp ist am Ziel seiner Träume. Der deutsche Trainer hat mit dem FC Liverpool dank eines Blitz-Treffers von Mohamed Salah und eines späten Tores von Divock Origi endlich die Champions League gewonnen und sich selbst ein Denkmal gesetzt (Foto: Javier Soriano/AFP).

Schwäbisch Gmünd

SVO strebt Klassenerhalt an Schwäbisch Gmünd (red) - Der Showdown am Vatertag kann kommen: Fußball-Oberligist SV Oberachern benötigt am letzten Spieltag bei der bereits abgestiegenen Normannia Gmünd einen Sieg, um im Fernduell mit der TSG Backnang sicher die Klasse zu halten (Foto: Seiter).

Rastatt

Verwirrung in der Landesliga Rastatt (bor) - Ein Gewitter in seiner ursprünglichen Bedeutung könnte im Nachhinein ein selbiges in der Fußball-Landesliga auslösen. Selbst ein Beben ist nicht ausgeschlossen, gibt es vor dem am Samstag anstehenden letzten Spieltag der laufenden Saison eine große Unklarheit (Foto: dpa).