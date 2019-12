Fast 600 Gramm PFC aus Brunnenwasser gefiltert Rastatt (red) - Vor einem Jahr ist das Wasserwerk Rauental wieder in Betrieb gegangen - ausgestattet mit modernen Filtertechniken, die per- und polyfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFC) aus dem Grundwasser entfernen können. Jetzt ziehen die Stadtwerke Rastatt eine erste Bilanz: Die neue Filteranlage hat mit dem Einsatz durch rund 25 Tonnen Aktivkohle fast 600 Gramm PFC aus insgesamt 1 250 000 Kubikmeter Brunnenwasser geholt.

"Ein halbes Kilo, das hört sich für Laien im ersten Moment nach einer sehr geringen PFC-Menge an. Aber das täuscht", erklärt Olaf Kaspryk, Geschäftsführer der Stadtwerke Rastatt, und fügt an: "Die Anlage hat unsere Erwartungen sogar übertroffen. Die Filter binden die PFC-Rückstände sehr effizient; besser als in unseren Testläufen zuvor im Wasserwerk Niederbühl." Die fast dreijährige Planungsphase der Anlage mit dem Technologiezentrum Wasser aus Karlsruhe zahle sich aus, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtwerke Rastatt weiter. Derzeit werden demnach im Wasserwerk Rauental rund 250 Kubikmeter Wasser pro Stunde aufbereitet; dafür waren bis Mitte März zwei der vier Aktivkohlefilter in Betrieb. Danach wurden für den vollen Reinigungseffekt der dritte und vierte Aktivkohlefilter ebenfalls zugeschaltet. Um die einwandfreie Filterwirkung sicherzustellen, kontrolliere man regelmäßig das Wasser auf PFC, betont Michael Koch, Abteilungsleiter Rohrnetze und Produktion bei den Stadtwerken Rastatt. Die verbrauchte Aktivkohle sei aber zu wertvoll, um sie zu entsorgen, meint Kaspryk. In einem Pilotprojekt zusammen mit der Gemeinschaftskläranlage Baden-Baden/Sinzheim soll daher erforscht werden, wie diese PFC-beladene Kohle zur Reinigung des Abwassers von weiteren Spurenstoffen verwendet werden kann. Nachdem vor fast sieben Jahren PFC in den Brunnenfassungen des Wasserwerks Rauental gefunden wurden, hatten die Stadtwerke Rastatt die Anlage vorsorglich außer Betrieb genommen. Inzwischen ist viel geschehen im Kampf gegen PFC im Grundwasser: Die Stadtwerke Rastatt haben über sechs Millionen Euro investiert, um die Wasserversorgung Rastatts wieder auf sichere Beine zu stellen. Darunter fiel auch der komplette Umbau des Wasserwerks Rauental. In dem 2018 fertiggestellten Neubau stehen vier riesige Tanks. Sie sind befüllt mit Aktivkohle, die den Filterprozess übernehmen: Das kohlenstoffhaltige Material hat eine große Oberfläche, an die sich Verunreinigungen wie PFC anheften können. So werde der Stoff zuverlässig aus dem Brunnenwasser entfernt. Die Kosten für den Kampf gegen PFC tragen allerdings die Verbraucher: In den vergangenen beiden Jahren wurden jeweils die Trinkwasserpreise erhöht, um die Investitionen zu finanzieren. Eine zivilrechtliche Schadensklage gegen den mutmaßlichen Verursacher wurde inzwischen beim Landgericht Baden-Baden eingereicht. Kaspryk betont: "Mit unserer Trinkwasseraufbereitung sanieren wir den entstandenen Schaden, den wir nicht verursacht haben. Aber es ist unsere Aufgabe, die Menschen mit einwandfreiem Trinkwasser zu versorgen."

