"Jeder Tag war eine Herausforderung"



Die mutigen Männer, unter ihnen Walter Ziegler und einige Lehrer der damaligen Volksschule, die am 16. November 1919 den Fußballverein Iffezheim ins Leben riefen, wären stolz auf die Frauen und Männer des Vereins, die als Höhepunkt im Jubiläumsjahr ein viertägiges Sportfest stemmten. Fast 200 Helferinnen und Helfer, unter ihnen Mitglieder, Familien und Freunde, waren im Einsatz, um das Fest auf die Beine zu stellen. Bereits vor einer Woche stellten 30 Männer das 700-Personen-Festzelt, viele Frauen backten für das Fest Kuchen, unter anderem eine Jubiläumstorte mit der Zahl 100. "Jeder Tag war eine Herausforderung, doch der Fußballverein Iffezheim zeigte sich als große Gemeinschaft und hat das Ehrenamt gelebt. Sie alle haben Herzblut in Rot und Weiß", lobte der zweite Vorsitzende Dominique Mayer die große Schar der Helfer. Bereits vor zwei Jahren wurde der "Arbeitskreis 100" gebildet, in dem 15 engagierte Mitglieder das Jubiläumsjahr vorbereiteten. Rund 600 Mitglieder zählt der Jubiläumsverein, davon rund 200 Kinder und Jugendliche.

Eröffnet wurde das erstmals an vier Tagen veranstaltete Sportfest am Freitagnachmittag mit zwei ganz besonderen Spielen, denn auf dem grünen Rasen fanden sich einige Bürgermeister aus der Region ein, unter ihnen Bürgermeister Christian Schmid aus Iffezheim, der selbst aktiver Fußballer beim FV Iffezheim ist. Sie spielten gegen die FVI Allstars, verloren jedoch mit 4:5. Auch das folgende Spiel zeigte Glanzlichter der fußballerischen Leistung, denn auf dem Platz war die Traditionsmannschaft des SC Freiburg, die gegen eine regionale Auswahl mit 6:5 gewann. Gefeiert wurde der Sieg mit dem offiziellen Fassanstich zum Jubiläumsfest, dem Fanfarenzug Iffezheim und am Abend mit Elvis-Imitator Eric Prinzinger.

Kurzfristig abgesagt werden musste der "Pamina-Cup Ü 35" mangels gemeldeten Mannschaften. Mit Spannung verfolgt wurden die beiden Rundenspiele der ersten und zweiten FVI-Mannschaft gegen den FC Obertsrot, die beide jedoch nicht zu einem Heimsieg führten. Der Stimmung am Samstagabend tat dies keinen Abbruch, denn bereits um 21 Uhr standen die Besucher auf den Tischen und Festbänken und ließen es zur Gaudi-Musik der "Grafenberger" mit dem Iffezheimer Schlagzeuger Marco Peter richtig krachen.

Der Sonntag gehörte ganz dem König Fußball, denn auf dem Programm standen verschiedene Begegnungen der F-, E- und A-Junioren sowie der Iffezheimer Frauenmannschaft, die gegen die Spielvereinigung Ottenau eine Niederlage wegstecken musste. Und während sich die kleinsten Besucher beim Spielmobil mit Horst Jochim austoben konnten, standen auf der Bühne Fußballprofis und -experten, die sich beim Fußball-Talk, musikalisch umrahmt von "Brass 4 you" vom Musikverein Iffezheim, über Frauen-Fußball, den neuen DFB-Präsidenten und den Amateur-Fußball in der Region unterhielten. "Wann steigt der FV Iffezheim endlich auf?", so die Frage an den Iffezheimer Cheftrainer Axel König. Am Abend unterhielt DJ Andi die Festgäste.

Gerne angenommen wurden am Pfingstmontagmorgen der Zeltgottesdienst mit den beiden Pfarrern Michael Dafferner und Michael Winkler, sowie der anschließende Frühschoppen, zu dem der Musikverein Iffezheim aufspielte. Nach den Spielen der D- und C-Jugend gehörte der Rasenplatz den 16 Iffezheimer Vereinen und Gruppierungen, die sich zur Vereinsolympiade um den Edeka-Cup angemeldet hatten. An acht Stationen wurde die Geschicklichkeit mit dem runden Leder auf die Probe gestellt. Gewonnen hat den Pokal die Mannschaft der "Fickse Berlin", auf den zweiten Platz kam die C-Jugend Iffezheim, Dritter wurde die B-Jugend Iffezheim. Mit der Siegerehrung, der großen Tombola-Verlosung und Musik vom Duo Manfred Heitz ging das Jubiläumsfest zu Ende.