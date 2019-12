Ortsgeschichte hautnah



Noch einige Veranstaltungen stehen für dieses Jahr im Terminkalender - etwa das große Dorffest vom 5. bis 7. Juli oder die Vorstellung des neuen Heimatbuchs, das demnächst erscheinen soll. Und dann sind da auch noch die Führungen durchs Dorf, die Hettel im Auftrag der Volkshochschule Rastatt im Jubiläumsjahr anbietet - die liegen ihm besonders am Herzen. "Wir Auer fahren so oft durchs Dorf und achten dabei gar nicht darauf, woran wir vorbei fahren", sagt der 77-Jährige, der sich in der Dorfgeschichte bestens auskennt. Bereits beim "SWR-4-Sommererlebnis", das vor einigen Jahren in Au zu Gast war, habe er solche Ortsrundgänge angeboten. "Von daher konnte ich auf die Erfahrungen zurückgreifen", erinnert sich Hettel. Neben historischen Gebäuden wie dem frisch renovierten Alten Lehrerhaus (neben dem Rathaus) oder den Fachwerkhäusern in der Kirchstraße 8 oder in der Kirchstraße 4 wird er auch Wissenswertes zur Pfarrkirche St. Andreas und ihren Glocken oder zur St. Antoniuskapelle berichten. Mancherlei Anekdote zu den früheren Bewohnern der Häuser oder auch zu den Glocken der Kirche hat Hettel zusammengetragen.

Und die Teilnehmer an Hettels historischen Dorfspaziergängen dürfen auch einen Blick in die alte Holzschuhmacherwerkstatt werfen. Der Standort der ehemaligen Dreschmaschine wird ebenfalls besucht - dort steht noch die Hallenkonstruktion, die die für das Dorfleben so wichtige Maschine vor Wind und Wetter schützte.

Das Interesse an den historischen Führungen ist groß: Sowohl der Termin am 15. Juni als auch der am 28. September sind ausgebucht, für beide führt die Volkshochschule schon eine Warteliste. "Vielleicht gibt's ja noch einen Zusatztermin", meint Hettel, der sichtlich Spaß an der Materie hat. Die Beschäftigung mit der Dorfhistorie sei sehr spannend - "und wir sollten das auch über das Dorfjubiläum hinaus fortsetzen", zeigt sich der Auer Heimatkundler überzeugt.