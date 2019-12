Bäume werden abgeklopft

Muggensturm

FVM macht Aufstieg perfekt Muggensturm (rap) - Der FV Muggensturm hat in der Fußball-Kreisliga A, Staffel Nord die Nerven bewahrt und mit einem 2:1-Sieg in Plittersdorf die Meisterschaft unter Dach und Fach gebracht. Da half dem Vize FC Obertsrot auch nicht mehr der 8:2-Sieg beim FV Iffezheim (Foto: fuv).

Lastenfahrrad mit E-Antrieb Bietigheim (ser ) - Drei Jahre ist es her, das Essig′s Dorfladen in Bietigheim eröffnet wurde. Inzwischen hat sich der Hofladen etabliert. Neu ist ein Lastenfahrrad mit E-Antrieb, mit dem die zuvor bestellten Waren an Senioren oder durch Krankheit nicht mobile Kunden ausgeliefert werden (ser).

120 Männer singen für Au Au am Rhein (manu) - Ein 120 Stimmen starker Männerchor wird am 7. Juli um 11 Uhr vor der Rheinauhalle zum Start in den Festsonntag im Rahmen des Dorfjubiläums "1 200 Jahre Au am Rhein" zu erleben sein. Für das Projekt konnten Sangesfreudige aus der Region gewonnen werden (Foto: manu).

Ärger am Beckenrand Durmersheim (red) - Am Sonntagabend soll ein 24-Jähriger einen 14-Jährigen im Durmersheimer Freibad beim Sprung ins Becken leicht verletzt haben. Das teilt die Polizei mit. Die Ermittlungen des Polizeiposten Bietigheim dauern jedoch noch an (Symbolfoto: dpa).