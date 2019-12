'Kaiser-Baustelle' liegt noch im Zeitplan

Stuttgart

Stuttgart

Stuttgarter Ballett tanzt "Mayerling" Stuttgart (cl) - Kenneth MacMillans "Mayerling"-Ballett über den Doppelselbstmord von Kronprinz Rudolf und Mary Vetsera tanzt das Stuttgarter Ballett in einer aufwendigen Neuausstattung von Jürgen Rose: Die Habsburg- Monarchie feiert in Schwarz-Weiß (Foto: Beuttenmüller).

Ottersweier

Ottersweier

Krönungsmesse zum Jubiläum Ottersweier (ass) - Die katholische Pfarrgemeinde Ottersweier hatte am Pfingstsonntag in die Pfarrkirche St. Johannes zum Festgottesdienst anlässlich des 150 jährigen Bestehens des Kirchenchores eingeladen. Höhepunkt war die Aufführung von Mozarts Krönungsmesse (Foto: ass).

Baden-Baden

Baden-Baden

Videoüberwachung für Leo? Baden-Baden (red/sre) - In Baden-Baden gibt es Pläne, den Leopoldsplatz per Video zu überwachen. Damit soll der Verkehr beobachtet werden. Denn es rollen zu viele Autos unerlaubt über den Platz. Die Kameras sollen eine Ahndung solcher Verstöße möglich machen (Foto: wiwa/Archiv).