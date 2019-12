IG Metall debattiert Zukunftsstrategie



Bei einer Delegiertenversammlung am Mittwochabend in Rastatt wurden in Gruppenarbeit hierfür unter dem Motto "Zukunft. Denken, g estalten, handeln" die nach Ansicht der Teilnehmer wichtigsten Themen erarbeitet. Ziel ist es, die "Strategie 2.0" dann im Dezember zu beschließen.

Wie die Erste Bevollmächtigte Claudia Peter anfangs skizzierte, arbeiteten derzeit mehr Beschäftigte im Zuständigkeitsbereich der IGM Gaggenau - Landkreis Rastatt (ohne Bühl) und Baden-Baden - unter tariflichen Bedingungen als zuvor. Dies liege an der steigenden Zahl der Haustarifverträge, die man abschließen konnte. Derzeit acht (ehemals fünf) zähle man zurzeit, in zwei Firmen sei man noch in Verhandlungen. Das zeige, "dass wir durchaus handlungsfähig sind", wie Peter betonte. Bundesweit verabschiedeten sich indes immer mehr Betriebe aus Flächentarifverträgen - von einer "Erosion" ist die Rede; in der Region sei man von ehedem acht bei inzwischen noch vier Betrieben, die über Südwestmetall tarifgebunden sind. Auf Dauer brauche man Flächentarifverträge, um für Arbeitsplätze ein Niveau mit Signalwirkung zu erhalten.

Ein Thema ist die Einflussnahme - in den Betrieben und in der Politik. Gerade die kommende Transformation der Arbeitsplätze - Stichworte E-Mobilität und Digitalisierung - stand dabei am Mittwoch auf der Liste der wichtigen Themen ganz vorne. Noch hänge im Schnitt knapp jeder zweite Arbeitsplatz in der Region vom Verbrennungsmotor ab; und die Digitalisierung werde künftig etwa ein Drittel der bisherigen Tätigkeiten ersetzen, wie es am Mittwoch hieß.

Klar, dass die Delegierten den Arbeitsplatzerhalt und -ausbau und die Tarifbindung als Gewerkschaftsaufgaben und Ziele ganz oben auf die Liste setzten, mit Blick auf die Veränderungen samt Qualifizierung/Weiterbildung, die Förderung von Innovationen und den Ausbau der Infrastruktur. Die Mitgliederzahl vor allem in den Betrieben soll weiter gestärkt und der Organisationsgrad erhöht werden. "In der heutigen Zeit ankommen" müssten dabei auch die Funktionäre - sowohl von der Denkweise als auch in der Kommunikation, wurde festgestellt. Auch mehr Öffentlichkeitsarbeit, und zwar in leichter, verständlicher Sprache, wurde gewünscht, als es um die Analyse bestehender Schwächen ging. Konkret beschäftigen die Delegierten zudem die Themen Leiharbeit, Mindestlohn, Wertigkeit der Arbeit und Demografie.

Eine Gruppe setzte des Weiteren die Verringerung des "Rechtsrucks" in den Fabriken aufs Tableau. Deutschlandweit, so Claudia Peter, fänden sich laut jüngster Wahlanalyse unter Gewerkschaftsmitgliedern "überproportional viele AfD-Wähler. Damit müssen wir uns auseinandersetzen."