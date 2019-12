Stück für Stück zur Selbstständigkeit









Für Kinder und Jugendliche, deren Elternhaus nicht intakt ist, bietet die gemeinnützige GmbH "zefie" (Zentrum für individuelle Erziehungshilfen) aus Karlsruhe eine Rundumbetreuung. Nun wird versucht, in einer neuen Wohngruppe am Leopoldring derzeit acht Jugendlichen ein Zuhause zu schenken und familiäre Verhältnisse zu schaffen.

Wenn die Polizei oder das Jugendamt Betroffene aus zerrütteten Familienverhältnissen holt oder gar in Obhut nehmen muss, wird die Einrichtung kontaktiert, die dann sofort nach einer Unterkunft sucht. Denn dort werden "Kinder in Not aufgenommen" und "Stück für Stück zur Selbstständigkeit" geführt, erklärte Gerald Maisberger, Amtsleiter des Jugendamts im Landratsamt Rastatt.

Bei der Wohngruppe "Leo 19" handelt es sich um ein großes Wohnhaus, in welchem Platz für acht Kinder und Jugendliche vorhanden ist. Zusätzlich steht, direkt neben dem Büro der Nachtbereitschaft, ein freies Zimmer zur akuten Inobhutnahme zur Verfügung.

Ansonsten ist die Unterkunft auf das "gemeinsame Miteinander", so Freesemann, ausgelegt: Zwei Etagen mit Balkon, Garten und Innenhof bieten ausreichend Platz, jeder Jugendliche verfügt über ein ausgestattetes Zimmer. Außerdem sind zwei Badezimmer, eine Küche sowie ein Wohn- und Essbereich vorhanden. In einem Gemeinschaftsraum steht vor einer bunt bemalten Wand ein Tischkicker. Für die Betreuung sind sechs Sozialpädagogen und Jugendheimerzieher zuständig. Den Haushalt verantwortet von Montag bis Freitag eine Hauswirtschaftskraft, am Wochenende kochen die Jugendlichen selbst. Dadurch soll Routine in das Leben der Betroffenen einkehren.

"Wir wollen die Familien wieder zusammenführen", erklärte Maisberger. Hierfür arbeite das Jugendamt eng mit "zefie" zusammen, jedes halbe Jahr finde ein sogenanntes Hilfeplangespräch statt. Dabei erörtern alle Beteiligten, so der Amtsleiter, für jeden Einzelfall individuelle Ziele und Maßnahmen. Für die Wohngemeinschaft im Kern der Barockstadt spreche viel - so liege Rastatt beispielsweise sehr zentral im Landkreis. Speziell das Wohnhaus des "Leo 19" sei unweit von Polizei und Jugendamt.

Seit acht Jahren funktioniert das Konzept. So gut, dass die Zahl der Mitarbeiter von ursprünglich 29 (im Jahre 2015) auf 109 gestiegen ist: Sozialpädagogen und Jugendheimerzieher bemühen sich "rund um die Uhr" und mit "spannenden Improvisationsfähigkeiten", so Freesemann.