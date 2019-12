Rennbahn wird zur Rock-Arena

Kiss, das war schon immer ein Gesamtpaket aus Guter-Laune-Rock, Maskenparty und Bühnenbombast - großes Kino halt. Jetzt, da nach 46 Jahren im Showbusiness deren Abschiedstournee über die Bühnen der Welt geht, verspricht die Band, gigantomanisch noch mal einen draufzusetzen, ehe der letzte Vorhang fällt. Wenn sich die Ankündigungen bewahrheiten, ist die Show in Iffezheim dabei tatsächlich die letzte Chance, Kiss in Deutschland zu erleben, es ist außerdem die einzige im Südwesten.

Bei der Auswahl der Auftrittsorte hatte Iffezheim dabei in Konkurrenz mit dem Cannstatter Wasen in Stuttgart gestanden, verrät Marc Oßwald, Geschäftsführer des hiesigen Veranstalters Vaddi-Concerts. Den Ausschlag beim Bandmanagement habe letztlich das Gelände selbst gegeben - der Wasen sei zwar praktisch und groß, aber eben nicht so schön wie die Rennbahn...

Dort beginnt bereits fünf Tage vor dem Spektakel die Verwandlung in eine Rock-Arena. Allein für das Heranschaffen der Bühne sind sechs Trucks erforderlich; weitere 20 (!) Lkws mit Material, unter anderem für Ton- und Lichteffekte, bringt dann der Bandtross mit. Mit zunächst fünf Mann startet der Aufbau am 1. Juli, am Ende, am Tag der Show, werden mehr als 300 Menschen im Einsatz sein, so Oßwald. Die Garderobe für Gene Simmons, Paul Stanley, Tommy Thayer, Eric Singer und Entourage wird standesgemäß im "Champions Club" im obersten Stockwerk der Bénazet-Tribüne mit Ausblick übers Gelände und auf die Kulisse des Schwarzwalds eingerichtet.

Die Zuschauermassen will man am liebsten über den Öffentlichen Personennahverkehr in die Renngemeinde schicken. Dafür wird eigens ein Shuttle-Verkehr vom und zum Bahnhof Baden-Baden eingerichtet; das Ticket gilt als ÖPNV- und Bahnfahrkarte. "Ich kann nur raten, das zu nutzen", so Oßwald; die Busse fahren lange genug nach Ende der Veranstaltung, betont er. Gleichwohl habe man zusätzliche Flächen für Pkw-Parkplätze angemietet; im Internet kann man bereits vorab ein Parkticket lösen. Auswertungen der Ticketverkäufe zeigten, dass der Zustrom der Fans, die nach Iffezheim reisen, bis nach Köln, in die Schweiz und nach Frankreich reicht. Und: Einige ganz harte Fans, in der "Kiss-Army" organisiert, kommen "aus der ganzen Welt" ins Badische. Das Sicherheitskonzept, inzwischen Routine geworden, sei speziell auf das Ereignis angepasst, die Zusammenarbeit mit Baden-Racing und der Gemeinde sehr gut, so Oßwald weiter, der sich auch persönlich auf das Spektakel freut. In seiner Jugendzeit hatte er "Bravo"-Starschnitte von Kiss über dem Bett hängen. "Diese Band wollte ich unbedingt haben!" Er kenne bereits einige Effekte der aktuellen Show, da werde wirklich gebührend Abschied gefeiert. Mit allen Hits, Funken und Feuer, Explosionen, Licht und Laser. Dass das offenbar nochmals gelingt, ist Berichten über die bisherigen Auftritte zu entnehmen - die fünf anderen Deutschland-Termine sind ja bereits gelaufen. Die Tour führt nun gerade über Osteuropa und Skandinavien, bevor sie über Zürich dann Iffezheim erreicht, von wo aus sie nach England weiterzieht.

Dass aber der Abschied kommen muss, das legt allein schon das Geschäftsmodell von Kiss nahe, das nie auf musikalisch-virtuosen Feinheiten beruhte, die man auch "ungeschminkt" auf intimen Bühnen genießt. "Wir treten eben nicht nur in Shirts und Turnschuhen auf", stellt Gene Simmons klar, der im August 70 Jahre alt wird. "Ich trage 20 Zentimeter hohe Plateaustiefel, mein Outfit wiegt 18 Kilo, wir speien Feuer und fliegen durch die Luft. Keine Band im Business arbeitet härter. Diese Show können wir nicht ewig machen, deshalb kommt jetzt der richtige Moment für den Abschied." Völlig unbescheiden wie immer wird in Iffezheim also am 6. Juli zumindest in Deutschland letztmals die Ansage aus den Boxen dröhnen: "You wanted the best, you got the best! The hottest band in the world - Kiss!"

