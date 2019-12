Hügelsheimer Spargelfest wieder Besuchermagnet

Hügelsheim - "Ich aß guten Spargel in Iffezheim, auch in Bruchsal tat ich mich erfreuen, doch in Hügelsheim habe ich indessen, den besten Spargel im Lande gegessen" - Reichlich Beifall ernteten die beiden Spargelhoheiten Jana und Chiara für den Reim bei ihrer Begrüßungsrede beim 18. Hügelsheimer Spargelfest. Zwei Tage lang nutzen wieder Tausende Besucher die Gelegenheit, um sich kulinarisch von den zahlreichen Spargelvariationen in der Feststraße verwöhnen zu lassen.



"Es war wirklich ein ganz besonderes Erlebnis", freuten sich Jana und Chiara, die seit Januar das weiße Edelgemüse repräsentieren, nach der Spargelfest-Eröffnung. Als Hoheit erlebe man das Spargelfest doch "ganz anders" als ein normaler Gast. Man fühle sich schon "besonders", so die beiden, denn viele Besucher sprechen einen an, möchten Bilder machen oder winken und lächeln.

Bis zur letzten Minute war in der Feststraße gewerkelt worden, um rechtzeitig zur Eröffnung am Samstag um 15 Uhr bereit für den Besucheransturm auf der Gourmetmeile zu sein. Angeführt von den Klängen des Musikvereins hielten die Hügelsheimer Spargelhoheiten zusammen mit ihren "blaublütigen" Gästen Einzug auf dem Rathausplatz. Nach der Begrüßung der zahlreichen auswärtigen Hoheiten und der Ex-Hoheiten des Spargeldorfs übernahm Bürgermeister Reiner Dehmelt die Begrüßung der "bürgerlichen" Gäste und erinnerte dabei an seinen Amtsvorgänger Dieter Rückle, der vor 33 Jahren das Spargelfest ins Leben rief. So freute sich der Rathauschef über den überregional bekannten hohen Stellenwert des Fests. Seinen besonderen Dank richtete er an die örtliche Vereinsgemeinschaft, die "mit viel Eifer, Liebe und Fleiß" das Fest vorbereitet hatte.

Seiner Einladung zur kulinarischen Schlemmerreise durch die Festmeile folgten die Gäste dann nur allzu gern. Schirmherrin der Veranstaltung war Regierungspräsidentin Sylvia Felder, die in ihrer Rede gut gelaunt auf die besonderen Vorzüge des weißen Edelgemüses einging. Zusammen mit den beiden Amtskollegen aus den Partnergemeinden Cartoceto und Cold Lake, Enrico Rossi und Craig Copeland, wurde dann gemeinsam mit Vertretern der Politik das Eröffnungsband durchschnitten.

Freibier auf dem Rathausplatz

Treffsicherheit bewies danach der italienische Bürgermeister, der zusammen mit einer Delegation aus der Partnergemeinde dem Spargelfest beiwohnte, beim obligatorischen Fassanstich. Nach zwei gezielten Schlägen floss das Freibier auf dem Rathausplatz.

Dass das Spargelfest ein Renner in der Besuchergunst ist, bestätigten die Menschenmassen, die schon am Nachmittag durch die Spargelstraße flanierten. Dampfende Kessel in den Behelfsküchen der Stände und hungrige Gäste, die teilweise auf freie Sitzplätze warten mussten, prägten die inzwischen 18. Auflage der Veranstaltung.

Und ein Blick auf den Spargelfestplan zeigte die üppige Vielfalt auf der langen Speisekarte - angefangen vom Spargelcocktail über Spargeltöpfchen und Spargelwraps bis hin zum Spargel-Burger und Flammkuchen mit Spargel. Auch die Liebhaber des klassischen Spargelgerichts wurden fündig.

Neben dem Gaumengenuss sorgten mit Livemusik die "Topstars", "Alex and Friends", "Destiny Unkown", "Les deux" und "Rollback" sowie der Musikverein mit seiner "Blasmusik nonstop" für gesellige Unterhaltung an beiden Tagen. Auch der Kunsthandwerker-, Floh-, Trödel- und Antikmarkt am Sonntag lud wieder zum Verweilen ein.