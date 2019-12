Gefeiert wie die großen Stars

Bühl

Charity-Fest auf Reiterhof Bühl (urs) - Ein Helferkreis organisiert am Sonntag, 16. Juni, von 13 bis 17 Uhr auf dem Reiterhof Schwär in Balzhofen ein Charity-Hoffest. Die Einnahmen daraus sollen zu 100 Prozent einer Familie mit einem behinderten Kind, dessen Mutter an Krebs erkrankt ist, zugutekommen (Foto: urs).

Ötigheim

Charmante Schwindler Ötigheim (sl) - Baron Münchhausen und der gestiefelte Kater, zwei charmante Schwindler also, stehen diesen Sommer in Ötigheim auf der Freilichtbühne. Außerdem "Die Räuber" von Schiller. Kurz vor Saisonstart am 22. Juni sind noch für alle Stücke Karten zu haben (Foto: red).

Lichtenau

Arbeitshelfer auf vier Hufen Lichtenau (em) - Tobias Breite aus Lichtenau bietet Kurse für eine alte Arbeitsmethode an: Holzdrücken. Die Holzbeförderung mit Pferden sei aufgrund der ökologischen Vorteile wieder im Kommen. Mit dem Pferd könne man schneller und waldschonender arbeiten (Foto: em).

Baden-Baden

Vier Fragen an: Petra Ohnemus Baden-Baden - Während der Pferderennen herrscht in der "Pferdeklinik an der Rennbahn" Hochbetrieb. Klinik-Inhaberin Petra Ohnemus hat dem BT vier Fragen zur Arbeit während der Meeting-Tage beantwortet. Mit ihren Angestellten sorgt sie sich um das Wohl der Tiere (Foto: av).