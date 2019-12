Mit Hand, Mund und aussagekräftiger Mimik

Dabei spielen nicht nur die Hände eine wichtige Rolle, sondern auch eine aussagekräftige Mimik, wie Lehrerin Hannelore Heiberger den Kursteilnehmern erklärt. Heiberger ist von Geburt an taub und drückt sich üblicherweise mittels Gebärden aus. Ihre Sprache ist handgemacht. Für die Kommunikation mit den Schülern, die an diesem Samstagnachmittag erst ihre zweite Lektion lernen, muss Heiberger jedoch ihre Stimme nutzen.

Dass ihr das nicht leicht fällt, lässt sich an ihrer Aussprache erahnen: Mit wenig Betonung kommen die Wörter aus ihrem Mund, den sie beim Sprechen stärker verformt als das Hörende tun würden. Lose zusammengesetzt, ohne Artikel reiht sie die Satzteile aneinander. Der Inhalt des Gesagten erschließt sich häufig erst aus dem Kontext. Obwohl die Lehrerin deutsch redet, spricht sie eine andere, eine bewegungsintensivere Sprache. Gleichzeitig unterscheidet sie sich von der Gebärdensprache in Frankreich, Amerika oder Indien. Sogar Dialekte lassen sich mittels Gebärden ausdrücken. Allein das Alphabet gilt europaweit.

Im Kurs herrschen gewisse Verständigungsschwierigkeiten - noch fehlt eine gemeinsame Kommunikationsebene zwischen Lehrerin und Schülern. "Was hat sie gesagt?", ist allenthalben aus den Bänken zu hören. Die Devise heißt Hinschauen und Zuhören. Auch für die Pressevertreterin verläuft der Nachmittag ungewohnt: Heute werden Fragen so schnörkellos wie möglich gestellt, bei den Antworten gilt es, die ganze Palette an Mimik und Gestik wahrzunehmen; ein Plauderton will sich mit einer gehörlosen Gesprächspartnerin ohnehin nicht einstellen.

"In Italien habe ich



keine Probleme"



"Die Kommunikation mit Italienern klappt besser als mit Deutschen. Obwohl ich kein Italienisch spreche, habe ich in Italien keine Probleme", sagt Heiberger und lacht. Das macht sie gerne, die Frau hat einfach Humor und steckt die Kursteilnehmer damit an. In Südeuropa würde mehr mit den Händen gesprochen, sei der Gesichtsausdruck beim Reden stärker ausgeprägt. In Deutschland bleibe das Gesicht oft "steif", was ihr das Verstehen erschwere.

Heiberger hingegen ist eine wahre Meisterin auf dem Gebiet der Mimik und Gestik. Durch die auf den ersten Blick übertrieben wirkenden Gesichtsbewegungen kann sie sich trotz kompletter Gehörlosigkeit verständlich machen. Sie selbst erahnt die Fragen der Schüler durch das Ablesen von den Lippen. Doch das klappt nicht immer.

So etwa, als sie einen Kursteilnehmer fragt, ob Iffezheim nördlich oder südlich von Rastatt liege: "Im Süden", sagt dieser, zeigt jedoch gleichzeitig nach oben. Heiberger ist die Verwirrung sichtlich anzumerken. "Norden?", fragt sie. Der Schüler schüttelt den Kopf. "Westen? Osten?" So geht das eine Weile, nur "Süden" ist von Heiberger nicht zu hören. In Ermangelung von mehr als vier Möglichkeiten kommt die Lehrerin schließlich doch zur Lösung. Sie verzieht das Gesicht und fragt: "Warum zeigst du nach oben? Süden ist immer unten." Im Anschluss erklärt sie, dass die Bewegung der Lippen bei allen Himmelsrichtungen ähnlich aussieht, sie also nicht von ihnen ablesen kann und komplett auf die richtige Gebärde angewiesen ist. Weitere Beispiele folgen: Mutter und Butter etwa oder Kabel und Gabel.

Auch bei unterschiedlichen Wörtern gibt es Verwechslungsgefahr: "Kommen", "Ferien" und "noch einmal" sehen sich in der Sprache der Gehörlosen beispielsweise sehr ähnlich. "Sehr wichtig ist: Nicht verkrampft schauen", sagt Heiberger. Der Gesichtsausdruck muss zum Gezeigten passen.

Was das Erlernen der Gebärdensprache betrifft, gibt sich die Lehrerin zuversichtlich: Nach acht Terminen, wenn der Kurs endet, werden sich die Teilnehmer mit einfachen Gebärden verständigen können, ist sie sicher. Sie baut dabei auf ihre jahrelange Erfahrung: Seit mehr als 20 Jahren gibt die 60-jährige Rheinland-Pfälzerin Gebärdensprachenkurse.

Suche nach Lehrern



gestaltet sich schwierig



Und damit ist sie gefragt: Laut Helga Braun, Leiterin des Sachgebiets Sprachen bei der VHS Rastatt, ist die Suche nach einer geeigneten Lehrerin im Vorfeld des Kurses nicht ganz einfach verlaufen; lange habe man keine gefunden. Christian Gaus, Sprecher des baden-württembergischen Landesverbands der Gehörlosen erklärt den Lehrermangel damit, dass "die deutsche Gebärdensprache erst seit rund 15 Jahren eine anerkannte Sprache ist und es auch wenige Möglichkeiten gibt, sich zum Dozenten ausbilden zu lassen". Aus Sicht des Landesverbands seien die Angebote an Hörende, die Gebärdensprache zu erlernen, dementsprechend nicht ausreichend. In Rastatt hingegen gibt es nun die Möglichkeit: "Wir können weitere Kurse anbieten, wenn die entsprechenden Rückmeldungen kommen", so Braun.

Die Teilnehmer, die den Kurs aus verschiedenen Motiven besuchen - etwa, um mit einem schwerhörigen oder gehörlosen Familienmitglied zu kommunzieren - scheinen jedenfalls genügend Motivation mitzubringen, um weiterzulernen. "Wir wussten, dass Interesse da ist, aber mit so vielen Teilnehmern hätten wir nicht gerechnet", sagt Braun. Einige haben zur autodidaktischen Weiterbildung Apps heruntergeladen, Übungsbücher besorgt und im Internet Videos angesehen. Doch es gibt ein Problem: In den Büchern werden teilweise andere Gebärden gezeigt als jene, die die Kursteilnehmer bisher gelernt haben.

"Es gibt unterschiedliche Sprachniveaus", erklärt Heiberger, "so wie bei allen Sprachen". Diese unterschiedlichen Niveaus seien derzeit "auf dem Weg der Vereinheitlichung", wie Karin Wempe, Geschäftsführerin des Vereins Gesellschaft für Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser sagt. Es scheint, als müssten nicht nur Hörende und Gehörlose eine gemeinsame Sprache finden.