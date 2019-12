Mit einem gläubigen Zahnarzt ging es los



Rastatt (red) -"Gott ist gut, allezeit": Unter diesem Motto feiert die Adventgemeinde Rastatt am 29. und 30. Juni ihr 100-jähriges Bestehen. Interessierte Gäste sind zu dem Jubiläumswochenende eingeladen. An beiden Tagen wird im Gemeindehaus in der Karlstraße 40 (Nähe Hopfenschlingel) ein umfangreiches Programm angeboten. Besucher bekommen unter anderem einen Einblick in das Gemeindeleben sowie die Geschichte der Rastatter Kirchengemeinde.

Alles begann 1919, als sich der Adventgläubige Karl Kafitz in Rastatt als Zahnarzt niederließ. Er fing an, in seinem Haus Bibelkreistreffen und öffentliche Vorträge zu halten. Bald kamen aus Rastatt und Umgebung einige Menschen, die sich entschieden, den Sabbat zu feiern und sich der Adventgemeinde anzuschließen. Der Name der protestantischen Freikirche leitet sich vom Wort "Advent" ab, was Ankunft bedeutet. Es bezeugt den Glauben der Adventisten an die baldige Wiederkunft von Jesus Christus. Die junge Rastatter Adventgemeinde entwickelte sich schnell und bekam einen Versammlungsraum in der 111er-Kaserne. Doch schon bald reichte der Platz nicht mehr aus, sodass 1936 ein Haus in der Fortunatstraße 2 erworben und umgebaut wurde. Bis 1993 war es Mittelpunkt des Gemeindelebens. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen viele Aussiedler aus dem Osten nach Rastatt, und so engagierten sich die Adventisten zusätzlich im Wohlfahrtsbereich. Flüchtlinge wurden in die Fortunatstraße eingeladen, wo sie Nahrungsmittel, Kleidung und andere Hilfe bekamen. Im Flüchtlingsstrom waren ebenfalls viele Adventisten, wodurch die Räumlichkeiten schließlich so knapp wurden, dass nach einem Ausweg gesucht werden musste. Nach Jahren des Gebets, Planens und Bauens wurde 1996 das neue Gemeindezentrum in der Karlstraße 40 eingeweiht. Seither finden dort regelmäßig Gottesdienste und viele andere Gemeindeaktivitäten statt. An diesem Festwochenende wird nun am Samstag, 29. Juni, ab 9.30 Uhr der Jubiläumsgottesdienst gefeiert. Um 16 Uhr beginnt das Jubiläumsfest mit multimedialen Einblicken in die Geschichte der Adventgemeinde Rastatt von ihrer Gründung bis heute. Das Fest endet mit einem festlichen Buffet am Abend. Der Sonntag, 30. Juni, steht ganz im Zeichen von Familien und Kindern. Verschiedene Angebote wie Kinderolympiade, Spielmobil sowie ein Kindermusical zum Mitsingen laden große und kleine Gäste zum Spaß haben und Verweilen ein. Es gibt auch Informationen zu den Pfadfindern, der Aktion "Kinder helfen Kindern" sowie der Salomo-Schule. Von der Adventgemeinde aufgebaut, ergänzt sie seit mittlerweile zehn Jahren die Rastatter Schullandschaft. Mit einem festlichen Konzert klingen am Samstag, 6. Juli, um 19.30 Uhr die Jubiläumsfeierlichkeiten aus. Alle Interessierten sind zu jeder Veranstaltung eingeladen. Weitere Infos zur Adventgemeinde Rastatt gibt es im Internet.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Adventgemeinde feiert 100 Jahre Rastatt (die) - Mit einem Festakt und einem Familiensonntag hat die Adventgemeinde Rastatt ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. Auch OB Pütsch gratulierte: Mit rund 160 Mitgliedern sei die Rastatter Gemeinschaft eine familiäre Gruppe geblieben, die Beachtenswertes leiste (Fotro: die). » Weitersagen (die) - Mit einem Festakt und einem Familiensonntag hat die Adventgemeinde Rastatt ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. Auch OB Pütsch gratulierte: Mit rund 160 Mitgliedern sei die Rastatter Gemeinschaft eine familiäre Gruppe geblieben, die Beachtenswertes leiste (Fotro: die). » - Mehr