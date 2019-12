Traditionsgeschäft schließt Rastatt (red/dm) - Ein weiteres Traditionsgeschäft in der Rastatter Innenstadt schließt seine Pforten: Nach 73 Jahren endet die Geschichte der Firma Karl electronics. "Wir machen dicht", teilt das Unternehmen mit und gibt dafür betriebswirtschaftliche Gründe an. "In den vergangenen Jahren hatten wir durch die langfristige Umgestaltung der Innenstadt enorme Umsatzrückgänge zu verzeichnen", erklärt Karl electronics in einer Pressemitteilung, dass dabei auch die sogenannte Kaiser-Baustelle eine Rolle spielte - bei schwieriger Marktsituation. "Ebenso haben sich die Vertriebswege geändert, und der Onlinehandel betrifft uns alle." Daher sei für den Traditionsbetrieb, der bereits seinen Räumungsverkauf gestartet hat, Schluss. (red/dm) - Ein weiteres Traditionsgeschäft in der Rastatter Innenstadt schließt seine Pforten: Nach 73 Jahren endet die Geschichte der Firma Karl electronics. "Wir machen dicht", teilt das Unternehmen mit und gibt dafür betriebswirtschaftliche Gründe an. "In den vergangenen Jahren hatten wir durch die langfristige Umgestaltung der Innenstadt enorme Umsatzrückgänge zu verzeichnen", erklärt Karl electronics in einer Pressemitteilung, dass dabei auch die sogenannte Kaiser-Baustelle eine Rolle spielte - bei schwieriger Marktsituation. "Ebenso haben sich die Vertriebswege geändert, und der Onlinehandel betrifft uns alle." Daher sei für den Traditionsbetrieb, der bereits seinen Räumungsverkauf gestartet hat, Schluss. Gegründet wurde die Firma Karl im Jahr 1946 durch Elektromeister Franz Karl in der Poststraße in Rastatt. Fünf Jahre später erfolgte der Umzug in die Kaiserstraße 20. Nach der Meisterprüfung seines Sohnes Dieter Karl 1972 wurde bei Radio Karl vor allem der Bereich der "Consumer Electronics" ausgebaut. Mit den Geschwistern Christine und Michael Karl stieg die dritte Generation 1998 mit Red Zac in die Firma ein. Mobil- und Telekommunikation kamen hinzu. "Der Rastatter Innenstadt und seinen Bürgern wünschen wir den erhofften Zugewinn durch die Umgestaltung der Kaiserstraße", heißt es nun in der Mitteilung weiter. Das konkrete Datum der Schließung steht noch nicht fest. Man gehe, je nach Abverkauf, derzeit von Ende Juli aus. Wie es in dem Gebäude weitergeht, ist noch ungewiss. Allerdings, so bestätigt die Stadtverwaltung, gebe es bereits Interessenten für die Nachnutzung.

