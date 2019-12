Künftig nur noch Gewerbeabfall Bietigheim (kie) - Der Bietigheimer Standort des Abfallunternehmens MERB (Mittelbadische Entsorgungs- und Recyclingbetriebe GmbH) wird erweitert und umgebaut (wir berichteten). Es entstehen ein Hallenanbau, eine Vorbehandlungsanlage und eine Fläche, auf der Abfälle mit einem Bagger vorsortiert werden können. Nötig werden die Umbauten aufgrund einer Änderung der Verordnung für Gewerbeabfälle, wie Prokuristin Kathrin Gerber-Schaufler ausführt.



Mit dem Um- und Ausbau des Bietigheimer Standorts im Gewerbegebiet Obere Hardt reagiert das Entsorgungsunternehmen auf gesetzliche Pflichten für Gewerbeabfälle, die vor zwei Jahren geändert wurden, erklärt Gerber-Schaufler. Die geänderte Gewerbeabfallverordnung sieht vor, dass Abfälle, die in Unternehmen anfallen, bereits am Entstehungsort nach Materialien getrennt werden. Damit soll das Recycling ausgebaut werden. Zudem besteht für die Betriebe die Möglichkeit, Abfälle gemischt zu entsorgen. Allerdings müssen die Wertstoffe dann in einer sogenannten Vorbehandlungsanlage für Gewerbeabfälle sortiert werden - dazu ist der Erzeuger des Abfalls verpflichtet. Deshalb wird in Bietigheim die bestehende DSD-Sortieranlage nun zu einer solchen Vorbehandlungsanlage umfunktioniert. Haushaltsmüll wird nicht mehr am Bietigheimer Standort sortiert. Zuletzt landeten hier im Durchschnitt jährlich zwischen 33 000 und 35 000 Tonnen Haushaltsabfall aus gelben Säcken und Tonnen aus 23 baden-württembergischen Landkreisen, darunter über 8 000 der insgesamt mehr als 11 500 Tonnen Material aus dem Landkreis Rastatt. "Gewerbeabfälle wurden bisher deutlich weniger recycelt und getrennt", sagt Norbert Völl, Sprecher des Grünen Punkts, mit rund 30 Prozent Marktanteil das größte von insgesamt acht Mülltrennungssystemen. Viele Sortieranlagen würden derzeit umgerüstet auf Gewerbeabfälle, so Völl. Er bezeichnet das als "sinnvoll" und fügt an: "Da ist noch einiges zu tun". Trotz der Umrüstung sammelt MERB aber auch in Zukunft den Haushalts-Plastikmüll aus dem Landkreis ein und bringt diesen nach Bietigheim, wo er laut Gerber-Schaufler "umgeschlagen" wird. Im Anschluss wird er zu fünf Firmen nach Trier, Rheinfelden, Ölbronn (Enzkreis), Walldürn (Odenwald) und Gernsheim (Südhessen) gebracht. Diese DSD-Anlagen könnten laut Völl mehr recyceln, weil sie größtenteils neuer und größer seien als diejenige in Bietigheim. Neben der Umrüstung der Sortieranlage wird auch ein Hallenanbau nötig, um die Gewerbeabfälle getrennt von anderem Müll zu halten. "Weil Abfälle nicht vermischt werden dürfen, benötigen wir eine eigene Box für Gewerbeabfälle", begründet die Merb-Prokuristin Gerber-Schaufler. Da im Müll der Unternehmen auch größere Gegenstände enthalten seien, wolle das Unternehmen zudem eine Fläche schaffen, auf der mithilfe eines Baggers Gewerbeabfälle grob vorsortiert werden "bevor das Material auf die hochtechnologisierte Sortieranlage geht", so Gerber-Schaufler. In Achern hat das Entsorgungsunternehmen bereits eine Sortieranlage für Gewerbeabfälle eingerichtet, sie wurde unlängst fertiggestellt und steht laut Gerber-Schaufler "kurz vor dem Start". "Um Erfahrungen in Achern zu sammeln, haben wir den Standort in Bietigheim erst einmal hintangestellt", sagt sie. Noch sei unklar, ob der Betrieb dort in diesem Jahr starten kann. Hintergrund

