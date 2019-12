Beeindruckendes Fest der Völkerverständigung

Die Reise bescherte den Bietigheimer Gästen und ihren ungarischen Partnern nicht nur beeindruckende Veranstaltungen, sondern ermöglichte ihnen auch einen intensiven Austausch über kulturelle, soziale, politische und touristische Inhalte, teilt die Gemeinde mit. Erstmals waren 43 Bürger mit dem Flugzeug und weitere fünf Personen mit dem Motorrad oder Auto angereist, ergänzt durch den 13 Mann starken Chor der "Schmiedbachlerchen".

Am ersten Abend fand in Kaposszekcsö der offizielle Empfang der Reisegruppe statt. Bürgermeisterin Ibolya Csapo hieß bei ihrer Begrüßungsrede alle herzlich willkommen und betonte die Bedeutung gemeinsamer Berührungspunkte. Im Anschluss daran bedankte sich Bürgermeister Constantin Braun für den herzlichen Empfang und überreichte seiner ungarischen Amtskollegin Bietigheimer Gastgeschenke.

Danach konnte man beim Abendessen Kontakte knüpfen oder vertiefen, sich austauschen oder auch Fragen untereinander besprechen.

Der folgende Samstag begann mit dem Besuch von Reiterspielen in Radpuszta. Für 30 Minuten erlebte man eine atember aubende Show mit wunderschönen Pferden und geschickten Reitern. Ein typisch ungarisches Mittagessen mit traditioneller Csardas-Musik in imposanter Umgebung beendete diesen Vormittag.

Zurück in Kaposszekcsö war der Rest des Tags ganz der Freundschaft zwischen Bietigheim und der ungarischen Gemeinde gewidmet. Einheimische Tänze und Lieder - vorgetragen von Kindergartenkindern und Jugendlichen - leiteten das bunte Programm der Feierlichkeiten ein. Die Reden von Bürgermeisterin Ibolya Csapo und Bürgermeister Constantin Braun gaben einen Rückblick auf das, was verwirklicht wurde und Ausblicke in das, was getan werden kann. Die Bürgermeister bedankten sich für die gegenseitige freundschaftliche Treue und die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit der Partnerschaftsausschüsse. Feierlich bekundeten die Gemeindeoberhäupter, die Partnerschaft in gegenseitigem Vertrauen weiterzuentwickeln und besiegelten dies mit dem Austausch von Urkunden. Constantin Braun überreichte seiner Kollegin eine für diesen Anlass eigens angefertigte Skulptur der Bietigheimer Künstlerin Renate Kiffmeier, die der Verleihung durch ihre Anwesenheit eine besondere Note verlieh.

Gekrönt wurde die Jubiläumsfeier durch den Auftritt der Bietigheimer "Schmiedbachlerchen." Mit einem abwechslungsreichen Programm sorgten sie über mehrere Stunden hinweg für ausgelassene Stimmung auch bei der ungarischen Bevölkerung.

Der darauffolgende Sonntag begann mit einer ausgedehnten Dorferkundung. Nandor, Leiter der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, erläuterte ausführlich die Vorzüge der gemeinschaftlich betriebenen Landwirtschaft. Ein Stadtrundgang mit Dombesichtigung wurde am Nachmittag unternommen. Der Dom von Pécs, der in der römisch-katholischen Kirche eine wichtige Rolle spielt, ist national und international sehr bekannt. Sein Friedhofsgelände, das zum Weltkulturerbe erklärt wurde, beeindruckte die Reisegruppe vor allem durch seinen spätromanischen Grabbau.

Der Abschluss des Tages brachte die Gruppe in die südungarische Kleinstadt Villány, bekannt für ihre Weinbau-Region im gleichnamigen Villány-Gebirge. Die Gruppe lernte viel Wissenswertes über Wein, bevor es anderntags wieder nach Hause ging. Die Gemeinde wertet die Reise in ihrer Mitteilung als einen weiteren Meilenstein in der Partnerschaft mit Ungarn.