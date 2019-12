Schon die Römer lebten in Au am Rhein

Au am Rhein - 1 200 oder 1 800 Jahre? Diese Frage nach dem Alter von Au am Rhein stellt sich gleich auf den ersten Seiten des neuen Heimatbuchs.

Die von Martin Krauß beleuchteten "Anfänge" des Orts beginnen nicht mit der Urkunde des Klosters Weißenburg vom 3. August 819, die als ältestes Dokument der Existenz von Au am Rhein gilt. Krauß stellt viel ältere Indizien der Besiedlung vor: Die Überreste eines Viergöttersteins und eines Leugensteins, die einst auf dem Friedhof und in der Kirchenmauer entdeckt wurden. Beide Fundstücke sind noch vorhanden. Sie werden im Badischen Landesmuseum in Karlsruhe verwahrt.

Der Leugenstein, so erfährt man bei Krauß, stammt aus der Zeit des römischen Kaisers Elagabal, der von 218 bis 222 regierte. Die steinernen Relikte seien "die ältesten Belege für die Besiedlung von Au", schreibt der aus der Pfalz stammende Historiker. Er schließt daraus, dass sich "mit hoher Wahrscheinlichkeit" in Au am Rhein "eine römische Siedlung" befunden habe, vielleicht auch ein "kleinerer militärischer Stützpunkt", der mit einem Kastell in Lauterburg in Verbindung gestanden haben könnte. Nach diesem überraschenden Einstieg überspringt das Buch ein paar Jahrhunderte und taucht mitten hinein ins bewegte Dorfleben, der zunächst von Kreisarchivar Martin Walter skizzierten einstmals "reichsten Gemeinde im Amtsbezirk Rastatt". Bei der Zusammenstellung der Buchbeiträge habe man für den Leser einen "roten Faden" erkennbar machen wollen.

Das Gesamtwerk sollte, "eine Geschichte ergeben", erläuterte die in Au lebende Mitherausgeberin Bettina Bauer-Wörner bei einem Pressegespräch die Grundlinie. Finanziert wurde das Werk je zur Hälfte von der Kommune und dem Förderverein Dorfjubiläum. Es wird als zeitgemäße Ergänzung des vor 44 Jahren von Heinz Bischof verfassten Vorgängerwerks und eines im Jahr 2000 veröffentlichten Bildbands verstanden. "Wir haben lange auf eine Neuauflage gewartet", freute sich der Vereinsvorsitzende Walter Hettel.

Angenehme Leseportionen

Bürgermeisterin Veronika Laukart sah mit der Neuerscheinung das Ziel erfüllt, die breite Bevölkerung anzusprechen. Die inhaltliche Mischung lasse hoffen, "dass auch Zwölf- bis Vierzehnjährige" hin und wieder hineinschauen. Dieser Erwartung könnte ein Wandel des Genres zu pass kommen, auf den Michael Kohler vom Verlag Regionalkultur, in dem das Buch erschienen ist, aufmerksam machte. Heimatbücher alter Prägung seien dicke Schwarten aus einer anderen Zeit gewesen. Heutzutage würden sie eher als Lesebücher angelegt. Schon der Blick aufs Inhaltsverzeichnis lässt eine locker konsumierbare Portionierung erkennen.

Das im Verlag Regionalkultur Ubstadt-Weiher erschienene Buch ist zum Preis von 20 Euro in Au am Rhein im Rathaus sowie bei Foilattack in der Feldstraße 10 erhältlich und dank ISBN-Nummer (978-3-95505-145-7) auch über alle Buchhandlungen. Außerdem wird es beim bevorstehenden Jubiläumsfest vom 5. bis 7. Juli einen Verkaufsstand mit allen Souvenirs zur Feier geben.