"Euphorisches Glücksgefühl", wenn das Publikum tobt

Von Sabine Wenzke

Rastatt - Einmal im Jahr bekommt die Familie ihr Fett ab. Dabei stehen meist Mutter Tanja Müller, Vater Roland Fritz oder die Oma im Fokus, wenn Cassian Fritz auf der Bühne herzerfrischend ungeniert aus dem Nähkästchen plaudert oder singt - sehr zur Erheiterung des Publikums.

Die Fastnachtssitzung seines Heimatvereins, des Plittersdorfer Narrenclubs (PNC), bereichert der 15-Jährige seit fünf Jahren mit kecken Soloauftritten, aber auch bei der Narretei in Iffezheim, Hügelsheim und Rastatt war er schon engagiert. Und jetzt will er es wissen: Am 22. Juni tritt er beim Bundeswettbewerb "Jugend in der Bütt" in Kitzingen an, nachdem er sich beim Vorentscheid im Mai als Sieger seiner Altersklasse für Süddeutschland qualifiziert hatte.

"Fastnacht finde ich echt geil", sagt der junge Plittersdorfer, der es genießt, im Rampenlicht zu stehen und dort zu agieren, auch wenn er am Anfang meist aufgeregt ist. Doch das legt sich ganz schnell nach den ersten Sätzen. Cassian Fritz ist ein musikalischer Büttenredner, der seine Reden mit Gesangseinlagen spickt und sich zudem selbst auf dem Keyboard begleitet. Dass seine Frisur dabei auf Sturm steht, hat er der Cousine seiner Mutter zu verdanken, die ihn vor den Auftritten frisiert. Die hochgestellten Haare sind inzwischen sein Markenzeichen.

Angefangen hat alles vor fünf Jahren. Davor hatte der junge Rieder schon als Kinderelferrat Fastnachtsluft geschnuppert und wurde gefragt, ob er nicht auch einmal selbst auftreten wolle. Er war gerade mal elf, als er am Valentinstag als Amor verkleidet auf die Bühne trat und 700 bis 800 Besucher begeisterte. "Ich dachte, das ist eine einmalige Sache", schildert Cassian Fritz rückblickend, doch das entpuppte sich als Trugschluss. Zudem: "Daran könnte ich mich gewöhnen", dachte er sich, als er den Applaus genoss.

War die erste Büttenrede noch in Versform und von einem PNC-Mitglied geschrieben, so kreiert der Teenager seine Reden in Kooperation mit seiner Mutter inzwischen selbst. Den Anstoß zum Selbermachen gab ein Vortrag, den er angeboten bekam, "aber nicht so prickelnd fand". Mutter und Sohn sind seither ein gutes Team. Sie habe auch schon Nachtschichten eingelegt, als ihm einmal partout gar kein Text einfallen wollte, lobt er. Meist habe er aber schon so einige Ideen im Hinterkopf, erzählt das karnevalistische Talent. Das Reimen gehört dabei aber schon längst der Vergangenheit an. "Ich habe mir ein Beispiel an den Stand-up-Comedians genommen", erzählt Cassian Fritz, wobei Luke Mockridge sein Vorbild ist. Da versteht es sich von selbst, dass er bei seinen Auftritten niemals vom Blatt abliest, sondern alles auswendig macht.

2018 wurde er vom Iffezheimer ICC engagiert - und danach noch, quasi als i-Tüpfelchen, von den Zuschauern der drei Prunksitzungen zum "Fastnachter des Jahres" in der Renngemeinde gekürt. "Als Frischfleisch und als Kind die Einheimischen zu toppen, das war schon eine tolle Bestätigung", freut sich Cassian Fritz. Und auch dieses Jahr räumte er wieder kräftig ab. Gleich zweimal stehende Ovationen gab es für ihn beim PNC. Beim HCC in Hügelsheim löste er Begeisterungsstürme aus, und auch bei der GroKaGe in Rastatt landete der Nachwuchsfastnachter mit seinem Auftritt einen Volltreffer. Selbst als Moderator bewies er schon seine Qualitäten bei der Kindersitzung in Plittersdorf. Und dies ganz ohne Konzept, flicht Mutter Tanja Müller stolz ein.

Dass er so gut ankommt, führt die 50-Jährige nicht zuletzt auch auf die spontane Art und Weise ihres Sohns zurück. Er hält nämlich absolut nichts davon, Mimik und Gestik oder den Text wochenlang einzuüben. Er brauche den Druck des nahenden Auftritts und improvisiere auch gerne auf der Bühne. "Es muss ja authentisch wirken", stellt der Rieder heraus. Wenn er da oben steht, dann sei er meist "vollgepumpt mit Adrenalin", beschreibt er seinen mentalen Zustand. Und wenn das Publikum mitgeht, tobt und jubelt, dann verspüre er ein "unglaubliches, euphorisches Glücksgefühl".

Für Cassian Fritz steht daher sein Berufswunsch fest: Er will Leute unterhalten, mitreißen. "Ich will Schauspieler oder Comedian werden", sagt er selbstbewusst. Zurzeit besucht der Plittersdorfer das Ludwig-Wilhelm-Gymnasium in Rastatt, hat einmal die Woche Keyboardunterricht, spielt viel Fußball und mit seinen drei Brüdern Quentin, Cleo und Lias Fritz in der Rock- und Popband "Band of Brothers", die im November 2018 ihr erstes Livekonzert bestritt und in diesem Jahr schon für mehrere Auftritte in der Region gebucht ist. Darüber hinaus wirkt der 15-Jährige in der Laienspielgruppe Plittersdorf mit.

Wenn er auftritt, ist meist die gesamte Familie dabei. Die drückt ihm nun kräftig die Daumen für den Bundesentscheid, bei dem Cassian Fritz auf jeden Fall eine gute Performance abliefern will.