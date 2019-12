"Von Leuten aus der Stadt geradezu überschwemmt"



Besagtes Geschehen wurde von Erhard Beckert aufgeschrieben. Als kleiner Bub, noch keine zehn Jahre alt, schlich er im Advent 1945, wenige Monate nach Kriegsende, heimlich fort, einen Christbaum zu suchen. Im Niederwald, durch den in jenen Tagen die Grenze zwischen französischer und amerikanischer Besatzungszone verlief, wurde er fündig: "Da packte mich plötzlich eine kräftige Hand von hinten an meiner Schulter". Der zu Tode erschrockene Knabe drehte sich um und blickte "in das wütende Gesicht" eines dunkelhäutigen Menschen. Die dramatische Begegnung, so viel sei verraten, findet ein geradezu märchenhaftes Ende.

Sie war ein idealtypischer Mosaikstein für die lesefreundlich schlank gehaltene Dorfchronik. Gut ein Drittel der insgesamt 184 Buchseiten sind unter der Überschrift "Die Menschen" den Einwohnern, ihrem Alltag und ihren Feiertagen gewidmet, von anno dazumal bis in die Jetztzeit. Zu den Schätzen gehören zwei Interviews mit Hochbetagten. Bauer-Wörner, die beim SWR die Dramaturgie der Faller-Serie mitentwickelt, hat den 1921 geborenen Markus Hettel und die vier Jahre jüngere Gertrud Klein über ihre Kindheit und Jugend in Au befragt. "Was für Spielsachen hattet ihr?" "Habt ihr spuren müssen?" Die Antworten flossen in den reichen Fundus von "1200 Jahre Dorfgeschichte(n)" ein, wie der Titel des Buchs lautet. Von Helmut Merz stammen Eindrücke vom Bau des Westwalls. Fischer Ewald Stolz erzählt, wie mit 300 Meter langen Netzen im Rhein gefischt wurde. Franziska Engelhard berichtet in Gedichtform "Wie's frieer war". Über ein Dutzend Dialektkundige haben einen Mundart-Wortschatz zusammengetragen. Luzia Schindele erinnert an die Schwesternstation der Franziskanerinnen, Willi Hettel widmet sich der Baugeschichte der Pfarrkirche und der Antoniuskapelle. Manfred Jülg zeichnet die Postgeschichte des Orts nach. Margarita Wessbecher schrieb "de Auer Kichezeddel" auf. In Erinnerungen, die Martha Weßbecher hinterlassen hat, kommen namentlich die einzigen vier Autobesitzer vor, die es vor 70 Jahren im Dorf gab.

Hartwig Rihm, der 32 Jahre lang Bürgermeister war, legt die Entwicklung der Gemeinde seit 1960 dar. Zum kurzweilig aufbereiteten Themenspektrum gehören natürlich auch der Rhein und seine Auen, Landschaft und Wald, Hochwasser und Schnaken.

Das längste Kapitel beansprucht 15 Seiten. Es ist den derzeit existierenden 27 Vereinen gewidmet, die sich in stichwortartigen Kurzporträts vorstellen. Dahinter folgen 13 Seiten über "Brauchtum in Au am Rhein - Vergessenes und Gelebtes", gegliedert in reich bebilderte Schlaglichter. Diese handeln von Hochzeitsbräuchen, beleuchten den Wandel der Fastnacht, lassen Auer Streffer zu Ehren kommen und rufen die Prägung des Dorflebens durch katholische Feiertage in Erinnerung, mit Prozessionen oder der Wallfahrt nach Bickesheim, die seit 300 Jahren immer am zweiten Sonntag im September stattfindet.

Früheren Pfarrern verdankt das Buch zwei Kapitel, die in atmosphärischer Nähe die Lebensumstände der Auer Bevölkerung während der zwei Weltkriege beschreiben. Im Jahr 1917 etwa notierte der Ortsgeistliche Andreas Schürer, wie das ansonsten "wenig besuchte" Dorf auf einmal "von Leuten aus der Stadt geradezu überschwemmt" worden sei. Sie hätten zu "teils horrenden Preisen" Eier, Kartoffeln oder Speck aufgekauft. "Niemals hatte der Bauersmann bessere Zeiten als jetzt im Kriege", berichtete der Ortsgeistliche von "Geld in Fülle".

Um einiges ausführlicher fielen die Schilderungen der Pfarrer Josef Müller und Josef Schmitt aus den Jahren 1939 bis 1945 aus. Als beim historischen Jubiläumsabend im Februar Auszüge daraus vorgetragen wurden, machte sich ergriffene Stille in der Rheinauhalle breit. "Vom Rhein herüber dröhnte der Kanonendonner", lautet ein Eintrag vom 20. März 1945 und fünf Tage später "in Würmersheim fielen Bomben", am 4. April "in Karlsruhe wird schon gekämpft".

Die Kriegstagebücher stammen aus der Pfarrchronik von St. Andreas. Für Bauer-Wörner bilden sie die "Kernstücke" des Heimatbuchs. Es ist die erste Veröffentlichung überhaupt. Die Aufzeichnungen fesseln durch ihre Unmittelbarkeit, wie so viele andere der Zeitzeugnisse, die "1200 Jahre Dorfgeschichte(n)" lesenswert lebendig machen.