Tuchbleichsteg in neuem Glanz

Bühl

Fledermäuse sind ausgeflogen Bühl (sie) - Derzeit lassen sich keine Fledermäuse im Dachstuhl des Klosters Neusatzeck beobachten. Das sagt Investor Bernd Matthias, der auf dem Areal ein Pflegeheim errichten lassen will. Er war erneut mit einem Gutachter vor Ort und hofft nun auf eine Abrissgenehmigung (Foto: sie). » Weitersagen (sie) - Derzeit lassen sich keine Fledermäuse im Dachstuhl des Klosters Neusatzeck beobachten. Das sagt Investor Bernd Matthias, der auf dem Areal ein Pflegeheim errichten lassen will. Er war erneut mit einem Gutachter vor Ort und hofft nun auf eine Abrissgenehmigung (Foto: sie). » - Mehr

Berlin

Maut: CSU gibt sich trotzig Berlin (bms) - Die deutsche Pkw-Maut für alle, die am Ende aber nur ausländische Autofahrer etwas kosten sollte, ist durch die obersten europäischen Richter gekippt. Im politischen Berlin herrscht Erleichterung. Einzig in der CSU gibt man sich nach wie vor trotzig (Foto: dpa). » Weitersagen (bms) - Die deutsche Pkw-Maut für alle, die am Ende aber nur ausländische Autofahrer etwas kosten sollte, ist durch die obersten europäischen Richter gekippt. Im politischen Berlin herrscht Erleichterung. Einzig in der CSU gibt man sich nach wie vor trotzig (Foto: dpa). » - Mehr

Baden-Baden

Uneinigkeit bei Ebertsgarten Baden-Baden (hol) - Für die Entwicklung der Fläche Ebertsgarten in Oos gibt es weiterhin unterschiedliche Vorstellungen: Die Stadtverwaltung will dort zwar auch Wohnen zulassen, aber nur auf einem Teilstück. Das reicht der Firma Treubau, der das Gelände gehört, nicht (Foto: wiwa). » Weitersagen (hol) - Für die Entwicklung der Fläche Ebertsgarten in Oos gibt es weiterhin unterschiedliche Vorstellungen: Die Stadtverwaltung will dort zwar auch Wohnen zulassen, aber nur auf einem Teilstück. Das reicht der Firma Treubau, der das Gelände gehört, nicht (Foto: wiwa). » - Mehr

Gaggenau

Unfall beschäftigt Landgericht Gaggenau (wf) - Der Prozess gegen den 48-jährigen Unfallfahrer, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren und am 13. Juli 2018 den Tod zweier Menschen verursacht hatte, wird im Laufe der nächsten Monate neu aufgerollt (Foto: uj). » Weitersagen (wf) - Der Prozess gegen den 48-jährigen Unfallfahrer, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren und am 13. Juli 2018 den Tod zweier Menschen verursacht hatte, wird im Laufe der nächsten Monate neu aufgerollt (Foto: uj). » - Mehr