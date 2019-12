Murgdamm fängt Feuer - Verdacht auf Brandstiftung

Heidelberg

Ermittlungen eingestellt Heidelberg (lsw) - Drei Forscher des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) müssen nicht mit strafrechtlichen Konsequenzen für einen von ihnen vorgenommenen Tierversuchs rechnen. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat die Ermittlungen sie eingestellt (Symbolfoto: dpa).

Paris

Michel Platini festgenommen Paris (red) - Der frühere UEFA-Präsident Michel Platini ist von der französischen Polizei in Gewahrsam genommen worden. Das bestätigten Justizkreise in Paris. Hintergrund ist laut Medien eine Ermittlung zu der umstrittenen WM-Vergabe nach Katar im Jahr 2010 (Foto: AFP).

Kehl

Haus nach Brand nicht bewohnbar Kehl (red) - Nach einem Kellerbrand, der am Mittwoch gegen 21 Uhr in einem Mehrfamilienhaus am Rande der Kehler Innenstadt ausgebrochen war, ist das Gebäude derzeit nicht bewohnbar. Sieben Bewohner wurden ins Krankenhaus gebracht (Symbolfoto: dpa).

Iffezheim

Erneute Fahndung an der Grenze Iffezheim (red) - Bei einer erneuten Schleierfahndung am Grenzübergang Iffezheim haben deutsche und französische Polizeibeamte über 120 Personen kontrolliert. Rund ein Dutzend Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Drogen- oder Waffenbesitzes standen am Ende in den Protokollen (Symbolfoto: Kahnert/dpa/av).