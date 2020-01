'Welt-fair-änderer' machen nachdenklich

Große Prozession im Kurgarten Baden-Baden (co) - Anfangs sah es noch nach recht dürftiger Beteiligung aus, doch kurz vor Beginn des Festgottesdienstes an Fronleichnam im Kurgarten strömten die Besucher in Scharen herbei. Da sich fast alle an der Prozession beteiligten, boten die Gläubigen ein imposantes Bild (Foto: co). » Weitersagen (co) - Anfangs sah es noch nach recht dürftiger Beteiligung aus, doch kurz vor Beginn des Festgottesdienstes an Fronleichnam im Kurgarten strömten die Besucher in Scharen herbei. Da sich fast alle an der Prozession beteiligten, boten die Gläubigen ein imposantes Bild (Foto: co). » - Mehr