Vierbeinige Sprinter messen sich Elchesheim-Illingen (saa) - Ein Hund sitzt angespannt an der Startlinie, während sein Herrchen am anderen Ende der Strecke aufgeregt seinen Namen ruft. Dann geht alles ganz schnell: Wie der Blitz rennt der Vierbeiner zu seinem Besitzer, der ihn begeistert in die Arme nimmt. Beim Hundewettrennen des Hundesportvereins an Fronleichnam konnten sich Fellnasen jeder Art und Größe sportlich verausgaben.







"Das Rennen soll Mensch und Hund Spaß machen", betont Vorsitzender Harry Schmitt, der die Anmeldungen entgegennimmt. Die Regeln für den Sprint der Vierbeiner sind schnell erklärt: In drei Größenklassen treten die Hunde gegeneinander an. Dabei läuft jeder Hund einzeln. Am Start wird der Vierbeiner festgehalten, der Besitzer läuft die 55 Meter bis zur Ziellinie und ruft dann den Namen seines Tiers. Sobald der Hund losgelassen wird, stoppen zwei Zielrichter die Zeit. Jeder Vierbeiner darf zweimal laufen. Von den zwei gemessenen Zeiten wird anschließend der Durchschnitt genommen. Die drei Schnellsten aus jeder Klasse werden mit Pokalen und Urkunden belohnt. In gemütlicher Runde sitzen die Teilnehmer zusammen und warten auf den Start ihres Hundes. Unter ihnen ist auch Tanja Rose-Fusaro mit ihren Hunden Daisy und Beauty. "Wir wollten einfach mal schauen, wer von unseren zwei Hunden der Schnellere ist", erklärt sie mit einem Lächeln. Auch Jennifer Fahner tritt mit ihren zwei Hunden Drogon und Sabo an. "So ein Rennen ist auch ein super Kopf-Training für die Vierbeiner", betont sie. Um 11 Uhr wird es dann für die knapp 30 Teilnehmer ernst. Einer nach dem anderen begibt sich an die Startlinie. Dabei hat jeder Besitzer seine ganz eigene Technik überlegt, wie er die Vierbeiner zum Rennen animieren kann. Manche rufen einfach den Namen, andere rasseln mit einer Box voller Leckerlis oder werfen ein quietschendes Spielzeug. Bei vielen Hunden klappt der perfekte Sprint auf Anhieb. Andere Vierbeiner sind von ihrer Umgebung so fasziniert, dass sie aus der Rennstrecke herausrennen und die Gegend erkunden. Schnellster Sprinter bei den Hunden bis 30 Zentimetern ist mit 5,8 Sekunden Luka von Besitzerin Malia Miceli. Bei den Vierbeinern bis 50 Zentimetern hat Nala von Corina Riedinger mit einer Zeit von 4,5 Sekunden die Schnauze vorne, und bei den großen Hunden kann sich Abby von Besitzerin Marion Lott mit 5,15 Sekunden durchsetzen.

