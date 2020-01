Schluss mit "Frei Parken" in Anliegerstraßen

Rastatt

Über Rot gefahren und verletzt Rastatt (red) - Weil ein 19-jähriger Radfahrer eine rote Ampel überfahren hat, erfasste ihn am Freitagmorgen auf der Landstraße L 77 ein Auto. Dabei wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Am Auto entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro, am Rad von etwa 250 Euro (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Weil ein 19-jähriger Radfahrer eine rote Ampel überfahren hat, erfasste ihn am Freitagmorgen auf der Landstraße L 77 ein Auto. Dabei wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Am Auto entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro, am Rad von etwa 250 Euro (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Baden-Baden

Neue Biografie über Frieder Burda Baden-Baden (cl) - Besucherschlagen sind keine Seltenheit vor dem Museum Frieder Burda: Über die 15-jährige Erfolgsgeschichte und die Liebe zur Kunst des Museumsgründers ist eine neue Biografie von Bernadette Schoog erschienen. Frieder Burda hat sie vorgestellt (Foto: dpa-Archiv). » Weitersagen (cl) - Besucherschlagen sind keine Seltenheit vor dem Museum Frieder Burda: Über die 15-jährige Erfolgsgeschichte und die Liebe zur Kunst des Museumsgründers ist eine neue Biografie von Bernadette Schoog erschienen. Frieder Burda hat sie vorgestellt (Foto: dpa-Archiv). » - Mehr

Lichtenau

Der große Traum zerplatzt Lichtenau-Ulm (red) - Der SV Ulm war nach dem 1:1 im ersten Spiel um den Aufstieg in die Fußball-Landesliga leicht favorisiert. Am Ende aber zerplatzte der große Traum wie eine Seifenblase: Die Ulmer verloren das Rückspiel zu Hause gegen den SC Offenburg mit 2:4 (Foto: fuv). » Weitersagen (red) - Der SV Ulm war nach dem 1:1 im ersten Spiel um den Aufstieg in die Fußball-Landesliga leicht favorisiert. Am Ende aber zerplatzte der große Traum wie eine Seifenblase: Die Ulmer verloren das Rückspiel zu Hause gegen den SC Offenburg mit 2:4 (Foto: fuv). » - Mehr