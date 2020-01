Die Lichter sind noch an

Rastatt

Grundstein für Edeka-Lager Rastatt (dm) - 28 Meter hoch, neun Fußballfelder groß: Das ist die Dimension des neuen Zentrallagers von Edeka Südwest, für das jetzt auf einem 100 000 Quadratmeter großen Grundstück gegenüber dem Möbelhaus Ehrmann an der A 5 der Grundstein gelegt wurde (Foto: fuv).

Karlsruhe

KSC: Ein Fest zum Abschied Karlsruhe (red) - Der Karlsruher SC möchte die erfolgreiche Drittligasaison mit einem Heimsieg am Samstag gegen den Halleschen FC beenden. Derweil laufen die Kaderplanungen an. Laut Sportdirektor Oliver Kreuzer sind zwei, drei externe Neuverpflichtungen geplant (Foto: GES).

Bühl

Für ein geeintes Europa Bühl (red) - Der SPD-Politiker Martin Schulz wirbt für ein geeintes Europa. Die Europawahl am 26. Mai sei eine Richtungswahl, erklärte Schulz am Mittwoch in Bühl. Schulz, der fünf Jahre lang Präsident des EU-Parlaments war, sieht Europa heute von Zerstörern bedroht (Foto: bema).