Ekstatische Tänze und politische Gedanken Rastatt (fuv) - Wilde Trommelrhythmen, orientalisch gekleidete Tänzerinnen und ekstatisch tanzende Gäste: Das sind die Zutaten für das Rastatter Trommelfest TamTam. Zum sechsten Mal war das Familien- und Trommelfest zu Gast bei den Naturfreunden Rastatt. Am Samstagabend feierten die Naturfreunde und ihre Gäste zudem die Sonnenwende.







Bevor der Naturfreude-Nachwuchs das Sonnenwendfeuer mit Fackeln entfachte, standen Musik und Tanz auf dem Programm. Romina Becker und eine Jugendformation ihres Tanzstudios Tanz-Raum Rastatt eröffneten das Spektakel mit einer "Tanzperformance Grenzenlos". "Das Große Tam-Tam", so der Untertitel des Fests, ist ein musikalisches Multikulti-Event. Viel afrikanische Lieder und Rhythmen sind da stets zu hören. Wie von "Cassadiba", die genauso zum ersten Mal "tamtamten" wie die orientalische Tanzformation "ATS". Bevor der Naturfreude-Nachwuchs das Sonnenwendfeuer mit Fackeln entfachte, standen Musik und Tanz auf dem Programm. Romina Becker und eine Jugendformation ihres Tanzstudios Tanz-Raum Rastatt eröffneten das Spektakel mit einer "Tanzperformance Grenzenlos". "Das Große Tam-Tam", so der Untertitel des Fests, ist ein musikalisches Multikulti-Event. Viel afrikanische Lieder und Rhythmen sind da stets zu hören. Wie von "Cassadiba", die genauso zum ersten Mal "tamtamten" wie die orientalische Tanzformation "ATS". Indianergesänge zum Mitmachen begleitete Tanja Francesco mit einer großen Rahmentrommel. Drei Schlagzeuger sind die "Drumtastics", die Trommel-Groove versprachen. Mit Rhythmen und Saxofon unterhielten "Melange Orange" das Publikum im Garten des Naturfreundehauses - und während des starken Regens im Naturfreundehaus. Selbstverständlich performten auch die Urväter des Rastatter Trommelfestes, die Tam-Tam-Tankstelle, ehe dann "Lenke" - die Truppe begleitete auch "ATS" - den furiosen Trommel-Schlusspunkt setzten. Zum Sonnenwendfeuer gehört bei den Naturfreunden eine politische Rede. In seiner "Feueransprache" schlug der Grünen-Stadtrat Roland Walter einen weiten Bogen von 100 Jahren Naturfreunden, 100 Jahren Weimarer Republik und 70 Jahren Grundgesetz bis hin zum aktuellen Streit um bezahlbaren Wohnraum und die Klimapolitik. Es gehe um Transformation, so Walter. Die Weimarer Republik sei eine Zeitenwende gewesen, eine Transformation. Ebenso die Formulierung des Grundgesetztes. Der Mensch dürfe die Demut vor der Natur nicht verlieren, er hänge von ihr ab. "Es liegt in unserer Hand, etwas zu tun. Transformation findet statt", so Roland Walter. Die Sonnenwend-Gäste und die Naturfreunde unterstrichen den politischen Anspruch mit einem gemeinsam gesungenen "Die Gedanken sind frei!".

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben