45 Teams suchen Nähe zum Schweinchen

Viele Teilnehmer waren zum erneuten Male am Start. So wie Günter Eppler für die Kleine Narren-Gemeinschaft (KNG) Rastatt, die mit insgesamt sechs Teams am Boule-Cup teilnahm: "Wir haben schon ein bisschen trainiert", berichtet er mit einem Schmunzeln und hat ebenso wie Hella Dittrich sichtlich Spaß, seine drei Kugeln pro Runde möglichst nahe am kleinen Schweinchen zu platzieren. Denn das Zweierteam, das seine Kugeln pro Durchgang näher an der kleinen Holzkugel platziert hat, bekommt Punkte. Wer zuerst 13 Punkte hat, gewinnt das Duell. Mindestens drei Spiele hat jedes Team in der Vorrunde, danach qualifizieren sich die besten acht Mannschaften für das Viertelfinale. Ungeschlagene Sieger wurden am Ende Eugen Hillmann und Reinfried Sure, die das Finale mit 13:4 gegen Waldemar und Jan Bonkosch gewannen. Platz drei ging an Marianne und Stephan Schneider sowie Ernst Reinhold und Mika Shipon.

Für viele Teilnehmer standen nicht die Ergebnisse, sondern das Erlebnis und die Gemeinschaft im Mittelpunkt. So waren viele Rastatter Vereine und Fastnachtsgruppen mit gleich mehreren Mannschaften am Start. Der Rastatter SC/DJK schickte neun Teams ins Rennen, während die Niederbühler Feuerteufel mit vier Mannschaften dabei waren. "Es macht richtig Spaß", bestätigt Robert Stoll, der mit seinem Sohn Dejan eine Mannschaft bildet. Zum ersten Mal dabei ist Iris Stiefel, die für die SG Stern startet: "Es klappt erstaunlich gut", sagt sie nach dem ersten Spiel, das sie gemeinsam mit ihrer Partnerin Katja Walter 8:13 verloren hat. Aber da die Ergebnisse für viele nur Nebensache sind, wird trotzdem gefeiert. "Der Austausch unter den Vereinen ist einer der Gründe, warum unser Turnier so erfolgreich ist", sagt Matthias Ungerer und freut sich über 45 angemeldete Teams. Bei der 20. Auflage des Rastatter Boule-Cups im kommenden Jahr dürfen es dann gerne noch einige mehr sein.