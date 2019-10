Millionen für die Neubauten

Rastatt

Rastatt

Riederhof: Kauf geplatzt Rastatt (red) - Daimler will den Riederhof doch nicht mehr kaufen, um im Zuge der Werkerweiterung die Schützengesellschaft Waidmannslust dorthin zu verlagern. Diesen sieht der Verein, dessen Areal Daimler überplanen will, aber als einzig akzeptable Standortalternative (Foto: av).

Rastatt

Rastatt

Denkmal wird untersucht Rastatt (red) - Im Zuge der Neugestaltung des Postplatzes in Rastatt wird das Denkmal zum Ersten Weltkrieg verlegt. Das Denkmal soll dann originalgetreu wieder aufgebaut werden. Um dies zu ermöglichen, wird das Bauwerk nun intensiv untersucht (Foto: Stadt Rastatt).

Jena

Jena

Kwasniok spricht über neue Runde Jena (red) - Der FC Carl Zeiss Jena war schon mausetot in der dritten Liga - doch dann griff Trainer Lukas Kwasniok in die Trickkiste und bewahrte den Traditonsverein vor dem Abstieg. Im BT-Interview hat sich der 38-Jährige über seine zweite Saison als Jena-Trainer unterhalten (Foto: pr).