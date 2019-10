Musikalisches Jubiläums-Dorffest

Auf zwei Bühnen bei der Rheinauhalle präsentieren regionale und überregionale Künstler sowie Musikvereine eigene Songs, Tanz-, Blas- oder Partymusik. Nach der Festeröffnung am Freitag, 5. Juli, um 17 Uhr, mit Fassanstich durch Bürgermeisterin Veronika Laukart und Sozialminister Manfred Lucha spielt ab 18 Uhr Sebastian Niklaus aus Elchesheim-Illingen, ab 19.30 Uhr Torto & Friends auf der Haupt- sowie Cabanossi auf der Nebenbühne.





Samstag gibt es um 14 Uhr ein Schulbandfestival, das der Auer Rektor organisiert hat. Ab 19 Uhr heizen "Die bayerischen Hiatmadln", die auch schon auf dem Oktoberfest für Stimmung gesorgt haben, auf der Hauptbühne ein. Ab 20 Uhr spielt Funrise auf der Nebenbühne. Und bei Einbruch der Dunkelheit zündet Pyrotechniker Adrian Walz aus Elchesheim-Illingen ein achtminütiges Feuerwerk bei der Rheinauhalle.





Der Sonntag ist als Familientag konzipiert, den überwiegend die Auer gestalten: Nach dem Gottesdienst um 9 Uhr in der Kirche singt ab 10.30 Uhr der 120-Mann-Projektchor auf der Hauptbühne. Eine Band aus örtlichen Musikern, "Mike Un Mir", der Musikverein Elchesheim-Illingen, der Harmonika-Club Viktoria, Tanzgruppen von DJK und Turnverein sowie ab 18 Uhr die Band Pax mit Hauptamtsleiter Heiko Breunig am Schlagzeug gestalten den Tag. Um 14 Uhr führen Schule und Kindergarten ein Theaterstück auf, das die ehemalige Schulsekretärin Leonie Huditz geschrieben hat. Für die kleinen Besucher kommt Freitagabend das Spielmobil, Samstag und Sonntag gibt es eine Hüpfburg am neuen Spielplatz bei der Schule.





Zudem präsentieren Samstag und Sonntag 15 Hobbykünstler in der Rheinauhalle ihre Werke - von Korbflechten über Holzskulpturen, Filz, Schmuck und Bilder sind auch Oldtimer-Roller und -Motorräder zu sehen, verrät Laukart. Zudem wird Martin Kimmig an beiden Tagen Vorträge über Auswanderer aus Au halten.





Jeweils bei den Bühnen servieren die örtlichen Vereine ein breites Angebot an Speis und Trank - von den Klassikern Pommes und Bratwurst über Flammkuchen, Hähnchenflügel, Frühlingsrollen, Wurstsalat oder Maultaschen bis zu Tapas, Langos oder Gnocchi mit Pesto sowie Gyros oder Kartoffelpuffer mit Lachs. Auch die Getränkekarte ist vielfältig: Wein, Bier, Cocktails oder Slush-Eis-Getränke bis zu Ouzo und Kartoffelschnaps im Jubiläumsglas. Samstag und Sonntag ab 10.30 Uhr gibt es zudem Frühstücksvariationen.





Konzeptionell geht die Gemeinde ganz neue Wege. Zunächst wurde eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) mit dem Zweck "Bewirtung Dorffest" gegründet, in dem alle 15 beteiligten Vereine Mitglieder sind und Bürgermeisterin Veronika Laukart die Geschäfte führt. Jeder Verein erhält von der Gemeinde eine Mitmachpauschale in Höhe von 300 Euro - unabhängig davon, ob Gewinn erwirtschaftet wird. Vom Umsatz werden dann Einkaufskosten (nach Vorlage der Rechnungen), Wasser- und Stromanschlusskosten an die Verkaufsbuden, die die Gemeinde stellt, sowie Wasser- und Stromkosten und Bedienungspersonal abgezogen und nach einem festgelegten Punktesystem, das sich nach dem jeweiligen Angebot richtet, ausgezahlt, berichtet Laukart bei einem Pressegespräch. Nun muss nur noch das Wetter passen - wegen der Schnaken macht sie sich keine Sorgen, die habe man "im Griff", sagt sie und lacht. Ab nächsten Mittwoch beginnen die Aufbauarbeiten an der Rheinauhalle.