Straftaten um fast 20 Prozent gesunken

(sga/dm) - Die Auslastungsquote bei der Betreuung für Kinder unter drei Jahren liegt im Landkreis Rastatt derzeit bei rund 90 Prozent. In drei Kommunen sind die Plätze komplett belegt. In den vergangenen Jahren ist der Bedarf kontinuierlich gestiegen.

(red) - Die Spannung war groß, nun haben die Macher von "Das Fest" das Geheimnis gelüftet, wer in diesem Jahr als Hauptact beim Finale auftreten wird: Die PxP Allstars feat. Johannes Oerding, Sophie Hunger, Teesy und Fetsum werden auf der Bühne stehen.

(sie) - Es ist ein Mammutprojekt für den Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung: Der Bau einer sogenannten vierten Reinigungsstufe für die Kläranlage in Vimbuch kostet voraussichtlich rund 13,7 Millionen Euro. Spatenstich soll im kommenden Jahr sein.

