Fest gemauert in der Erden

Rastatt - Fest gemauert in der Erden steht die Form, aus Stein gebaut: Der Grundstein für das neue Edeka-Zentrallager in Rastatt, am 20. Mai feierlich mit großem Bahnhof samt Wirtschaftsministerin verlegt. Genau 37 Mal sah er seither Sonne und Mond auf- und wieder untergehen, Wind und Wetter. Und während er trotzig allein in der weiten Wüste des künftigen Baulands seiner Bestimmung harrt, ist das einzige, das hinter dem Bauzaun rund um ihn herum wächst, die Vegetation ... Nein, es ist nicht wirklich das erste Mal, dass ein Vorhaben symbolisch an den Start gebracht worden ist, ohne dass tatsächlich auch direkt mit dem Bau begonnen wurde. Der Verfasser wird nie vergessen, wie einst ein anderer Bauträger in Rastatt einen angeblichen Baubeginn gefeiert hat: Auf noch mit Pflasterplatten befestigtem Grund war extra ein Sandhaufen ver- und aufgeschüttet worden, damit die Honoratioren ihre Spaten hineingraben und Erde in die Luft werfen konnten ... danach durfte der Haufen erst mal wieder abgeräumt werden. Symbole für den Symbolismus. Aber nein, wir haben nichts gegen Rituale, zumal tief verwurzelte. Daher: Stecht die Spaten, lasst die Bagger beißen, legt die Grundsteine! Nur wird damit eben auch die Erwartung geweckt, dass es tatsächlich losgeht. Im aktuellen Fall beschwört das Grundstein-Symbol die Frage ja geradezu täglich herauf. Daher: Wann geht es denn nun los mit dem Bau des riesigen Zentrallagers? Eine am Freitag gestellte Nachfrage bei Edeka-Südwest blieb bis gestern Abend unbeantwortet. Nach Informationen der Stadtverwaltung soll die Mannschaft für die Erdarbeiten nun offenbar ab kommenden Montag, 1. Juli, anrücken. Daniel Melcher

