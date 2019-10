Datenschutz: Die Verunsicherung hält an

Stuttgart

Stuttgart

Glaubensfrage bei Bernickel erledigt Stuttgart (red) - Ob Stephanie Bernickel (Foto: Sommer/ dpa) bei der Landes-SPD in den Datenskandal verwickelt ist oder nicht, hat sich zumindest bezüglich ihres Postens erledigt: Die bisherige Juso-Chefin im Land wurde trotz ihrer Beteuerungen am Wochenende abgewählt.

San José

San José

Apple macht Schluss mit iTunes San José (dpa) - Apple will seine Geräte attraktiver für die Nutzer machen. Auf Mac-Computern wird etwa die betagte Multimedia-App iTunes in einzelne Apps für Musik, Podcasts und Videoinhalte aufgeteilt. Außerdem wird die Apple Watch unabhängiger vom iPhone (Symbolfoto: dpa).

Stuttgart

Stuttgart

Linker Freiburger will Juso-Neustart Stuttgart (bjhw) - Falco Wehmer (24) aus Freiburg will gegen Juso-Chefin Stephanie Bernickel antreten, die noch nicht erklärt hat, ob sie sich im Juni zur Wahl stellt. Der Student gehört dem linken Flügel an. Nach dem Datenskandal will er einen Neustart bei SPD und Jusos (Foto: L. Striet/dpa).