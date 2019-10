Satire über Schönheitswahn

Die kurzweilige Gesellschafts-Satire über Schönheitswahn und Ich-Optimierung liefert laut Pressemitteilung einen Frontalangriff auf den kapitalistisch ausgerichteten Lebensmodus unserer Zeit, der auch zwölf Jahre nach Erscheinen des Stückes nichts an Aktualität verloren habe. Von Mayenburg führe mit brillanten Wortspielen rasant durch die Handlung, die durch die Doppelrollen der Schauspieler und einen nahtlosen Übergang der verschiedenen Szenen zusätzlich an Fahrt aufnimmt, wie das Ensemble verspricht.

Lette (Andreas Lippik), erfolgreicher Elektrotechniker, muss schmerzlich feststellen, dass er seine neueste Erfindung nicht selber vermarkten darf, weil sein "Gesicht nicht geht", so sein Chef Scheffler (Al-brecht Dickmann). An seiner Statt wird Karlmann (Johnny Wagner) zum Kongress gesandt. Als ihm dann auch noch seine Frau (Jutta Kuhn-Bittner) gesteht, dass es "eine Phase der Irritation" gab wegen seines Aussehens, beschließt er, sich einer Schönheitsoperation zu unterziehen. "Von Ihrem Gesicht, wie es jetzt ist, bleibt nichts mehr übrig", wird er gewarnt, aber der Leidensdruck ist zu groß. Die Operation gelingt Chirurg Scheffler (Al-brecht Dickmann) so gut, dass Lette nicht nur bei den Verkaufsveranstaltungen erfolgreich ist, sondern auch bei den Frauen, wie Fanny (Sabrina Dworak/Kerstin Huber), Direktorin der Nuklearktik, die bald Schlange stehen. Er versichert seiner Frau jedoch, dass sie "immer Nummer 1" sein werde. Chirurg Scheffler wittert das große Geschäft und vermarktet Lettes Idealgesicht; sein Chef nutzt es als Lockstoff für solvente Kunden; Lette sonnt sich in seinem Erfolg. Sein Marktwert sinkt jedoch in dem Maße, wie immer mehr Duplikate seiner selbst auftauchen. Das erotische Überangebot "irritiert" seine Frau. Lette als unverwechselbares Individuum befindet sich in Auflösung. Kann er den Prozess stoppen? Nach der Premiere wird "Der Hässliche" am 12., 13. und 14. sowie am 18., 19., 20. und 21. Juli gespielt, jeweils 20 Uhr in der Reithalle. Der Vorverkauf findet über die Badner Halle statt, Reservierung: (0 72 22) 78 98 00.

www.ensemble99.de