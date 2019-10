Öko-Prädikat soll Streuobstanbau attraktiver machen

Streuobstwiesen erfordern eine zeitintensive Pflege, denn nicht nur das Gras muss zwei- bis dreimal pro Jahr gemäht werden, auch die Obstbäume erfordern einen regelmäßigen Schnitt, um entsprechende Erträge zu bringen und vital zu bleiben. Die beiden Kreisfachberater für Obstbau sind regelmäßig bei den Obst- und Gartenbauvereinen zu Gast, um Interessierten das Einmaleins des Baumschneidens zu erläutern. Daneben bietet das Landratsamt seit 1980 auch eine kommunale Baumwartausbildung an.

Dennoch lässt der Pflegezustand von zahlreichen Streuobstbäumen im Kreis zu wünschen übrig, weil es sich rein finanziell betrachtet schlicht und ergreifend nicht lohnt, die aufgesammelten Äpfel und Birnen zu Saft pressen zu lassen. Viele Stücklesbesitzer sammeln das Obst auf, weil es ihnen die Mühe für Saft von eigenen Äpfeln und Birnen wert ist.

Daneben gibt es Streuobstinitiativen, zum Beispiel von der Initiative Naturschutz Iffezheim, die während der Erntesaison zwei- bis dreimal ein Saftmobil organisiert, das die eigenen Früchte der Stücklesbesitzer presst und in handliche Fünf-Liter-Boxen abfüllt.

Doch um die ökologisch wertvollen Streuobstwiesen langfristig zu sichern, müssen sich die finanziellen Anreize für deren Bewirtschaftung erhöhen, verdeutlichte das Landwirtschaftsamt in der Sitzungsvorlage für den Kreistag. Bioäpfel zur Safterzeugung erzielten einen um 30 bis 40 Prozent höheren Preis als konventionell erzeugte Ware. Deshalb solle versucht werden, den Saft von Streuobst als Ökoprodukt zu zertifizieren. Ein externer Dienstleister soll hierbei in der Anfangsphase für 25 000 Euro das Pilotprojekt zum Laufen bringen.

Um die Massen an Streuobst im Kreis Rastatt besser zu vermarkten, hat sich das Landwirtschaftsamt Streuobstinitiativen in den Nachbarlandkreisen Calw und Karlsruhe angeschaut: "Wir werden die für uns übertragbaren Bausteine nutzen", verdeutlicht Andrea Stief, Leiterin des Landwirtschaftsamts.

Bereits seit 1996 gibt es die Streuobstinitiative im Stadt- und Landkreis Karlsruhe, in der im Jahr 2016 rund 280 Besitzer oder Pächter von Streuobstwiesen eine Fläche von 169 Hektar bewirtschaftet haben. Deren Vorsitzender Hans-Martin Flinspach ist Diplom-Ingenieur für Landschaftspflege und arbeitet als Ökologe im Landratsamt Karlsruhe. Er wird bei der Infoveranstaltung am 16. Juli referieren.

Hintergrund



"Aufgrund der anderen Gegebenheiten in unserem Landkreis können die Organisationsstrukturen dieser Initiativen nicht einfach übernommen werden. Unser Ziel ist es, die Erzeugergruppen für biologisch erzeugtes Streuobst aus den vorhandenen Strukturen unter anderem der Obst- und Gartenbauvereine mit fachlicher und organisatorischer Unterstützung zu entwickeln", betont Andrea Stief. Die Erzeugergruppen sollen ihrer Vorstellung nach dauerhaft und selbstständig funktionieren. Ob dies möglich ist, müsse die Praxis zeigen. Hierzu werde es ein Pilotprojekt geben, bei dem zwei bis vier Erzeugergruppen etabliert werden sollen. Bereits in der Pilotphase findet jährlich eine Bewertung statt, gegebenenfalls werden auch Korrekturen am Konzept vorgenommen.

Der Bestand an Streuobstwiesen im Landkreis Rastatt hat sich in den vergangenen 30 Jahren deutlich reduziert. 1989 gab es noch eine Streuobstfläche von geschätzten 4 000 Hektar (Erwerbs- und Streuobstanbau). 2010 waren es nur noch 1 700 Hektar plus rund 331 Hektar im Erwerbsobstanbau, also etwa nur noch die Hälfte. Von 331 Hektar gewerblich bewirtschafteten Flächen gibt es auf knapp fünf Hektar Öko-Anbau, so das Landwirtschaftsamt auf BT-Anfrage. Auf 144 Hektar werden gewerblich Zwetschgen und Mirabellen angebaut, auf 95 Hektar Süßkirschen und auf 50 Hektar Äpfel, darunter 18 Hektar Tafelobst.

Die gewerblich bewirtschafteten Streuobstflächen sind jedoch nicht das Problem, sondern die unzähligen Wiesen von privaten Besitzern. Wie sich deren Bestand seit 2010 entwickelt hat, wird derzeit von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) ermittelt, die im Auftrag des Umweltministeriums eine neue landesweite Streuobsterhebung durchgeführt hat. "Die Daten sind noch nicht veröffentlicht", erklärt Jürgen Wippel von der Pressestelle des Umweltministeriums auf BT-Anfrage. Nach Einschätzung des Landwirtschaftsamts hat der Bestand jedoch abgenommen, weil abgängige Bäume eher selten ersetzt werden.