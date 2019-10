Jungvögel hüpfen aus Nestern

Gaggenau



Sorge um die Schwanenbrut Gaggenau (red/tom) - Es hat schon einige "Dramen" gegeben um Schwanenkinder an der Murg. Ein weiteres bahnt sich an, doch die Stadtverwaltung will es verhindern. Denn einen denkbar ungünstigen Brutplatz haben sich Höckerschwäne ausgesucht: direkt am Murgufer (Foto: Stadt). » Weitersagen (red/tom) - Es hat schon einige "Dramen" gegeben um Schwanenkinder an der Murg. Ein weiteres bahnt sich an, doch die Stadtverwaltung will es verhindern. Denn einen denkbar ungünstigen Brutplatz haben sich Höckerschwäne ausgesucht: direkt am Murgufer (Foto: Stadt). » - Mehr