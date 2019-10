Wohin mit all den parkenden Autos?

Paris

Paris

Infantino wiedergewählt (dpa) - Gianni Infantino (Foto: dpa) wurde als FIFA-Präsident wiedergewählt. Der Schweizer wurde beim Kongress des Fußball-Weltverbandes in Paris per Akklamation für weitere vier Jahre im Amt bestätigt. Infantino führt die FIFA seit 2016 als Nachfolger von Joseph Blatter an.

Rastatt

Rastatt

Vorverkauf hat begonnen (red) - Höhepunkt im Kulturkalender der Stadt Rastatt ist alle zwei Jahre das internationale Straßentheaterfestival tête-à-tête. Um die Wartezeit bis zum Frühjahr 2020 zu verkürzen, findet am 28. September das Rendezvous tête-à-tête 2019 in der Badner Halle in Rastatt statt (Foto: Stadt Rastatt).

Tettnang

Tettnang

Schad-Skulpturen in Oberschwaben (red) - Tonnenschwere Eisenskulpturen säumen einen Kunstparcours durch Oberschwaben: Bei dem Projekt "Von Ort zu Ort" sind bis 30. November über 60 Skulpturen von Robert Schad entlang des Bodensees und in der oberschwäbischen Region zu sehen (Foto: dpa).