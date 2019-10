190 Berufsfelder im direkten Vergleich

Als man sich 1999 mit dem Gedanken trug, eine Ausbildungsmesse auf die Beine zu stellen, musste man noch bis nach Stuttgart fahren, um sich "live" anzugucken, wie man das machen könnte. Dort war die nächstgelegene Messe dieser Art, erinnert sich Claus-Peter Hönig von der AOK - von Anfang an bei der Organisation dabei. Anfangs habe man auch noch die Unternehmen überzeugen müssen, daran teilzunehmen, wie Sparkassen-Chef Ulrich Kistner und AOK-Geschäftsführer Harald Röcker rekapitulieren - heute muss man Firmen absagen, weil der Platz nicht reicht. 30 interessierte Unternehmen habe man dieses Jahr aus Kapazitätsgründen ablehnen müssen. Die Anfragen kämen von "überall her", wie es beim Pressegespräch im Vorfeld der Messe hieß. Ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl sei die "regionale Verwurzelung" - das heißt, dass die Firma auch in der Region Ausbildungsplätze anbieten kann.

Die Überlegung, ein Zelt an die Halle anzubauen, um so die Ausstellungsfläche zu erhöhen, hat man indes als unpraktikabel wieder fallengelassen. Wer abgelehnt werden musste, kommt auf die Warteliste. Einige Betriebe sind von Anfang an dabei, auch das Badische Tagblatt präsentiert sich wieder vor Ort. Gleichwohl gibt es auch Wechsel: In diesem Jahr kehrt die Drogeriemarktkette dm zurück, und das Haus Edelberg Bietigheim, Edeka Südwest Fleisch GmbH und Königmetall haben ihre Premiere bei der Rastatter Messe.

Einiges hat sich geändert im Lauf der Jahre - anfangs galt es vor allem, jungen Menschen eine Stelle vermitteln zu können, inzwischen sind es die Betriebe, die händeringend Azubis suchen. Einiges ist gleich geblieben. Das Interesse und die Neugier der jungen Leute etwa, die vor einer Entscheidung stehen, die das weitere Leben betrifft, wie Ulrich Kistner feststellt.

Mit etwa 2 000 Besuchern bleibe die Resonanz zudem seit Jahren stabil, schließlich sind von Anfang an auch die Schulen mit im Boot.

Und egal, wie viele Informationen man sich heutzutage aus dem weltweiten Netz fischen kann: In der Praxis zu sehen, wie ein Berufsbild genau aussieht, welche Anforderungen es braucht, das sei nach wie vor wichtig, so Harald Roecker. Zumal die Unternehmen ihre Präsentationsform adäquat auf die junge Zielgruppe eingestellt haben. Die Azubis in den Betrieben bereiteten sich teils in Projekten ganz konkret vor, um andere für ihren Beruf zu begeistern. "Unschlagbarer Vorteil" solcher Angebote: Eine Bandbreite von Berufsalternativen lasse sich im direkten Vergleich betrachten.

Den "Mehrwert für die Region" (Kistner) generiert die Ausbildungsmesse aber auch auf betrieblicher Seite. Unternehmen nutzten die Veranstaltung als bewährte Plattformen. Schließlich werde es inzwischen immer schwieriger, junge Leute direkt nach dem Schulabschluss für eine duale Ausbildung zu begeistern. 46 teilnehmende Firmen stellen dieses Mal direkt Praktikumsplätze zur Verfügung. Auch eine Restplatzbörse für Ausbildungsplätze noch in diesem Jahr wird es wieder geben; ebenso wird für die Ausbilder der teilnehmenden Firmen erneut eine Vortragsveranstaltung angeboten.

Ihre Tore hat die Ausbildungsmesse in der Badner Halle am Freitag, 12. Juli, von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Der offizielle Empfang zur Eröffnung um 9 Uhr geht anlässlich des "Jubiläums" im benachbarten Café Pagodenburg über die Bühne.