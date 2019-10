Viel Engagement stärkt den Verein

Zu ihnen zählten: August Dahringer, Albert Dahringer, Valentin Späth, Alois Adam, Wilhelm Rastetter, Jakob Rastetter, Franz Kränkel, Fritz Kränkel und Albert Kränkel. Erster Vorsitzender wurde Wilhelm Rastetter. Bald zählte der Verein mehr als 40 aktive Schützen. Das Übungsschießen fand auf einem provisorischen Schießstand im Gasthaus "Zum Lamm" statt. Aufsehen erregte 1925 das Fest zur Fahnenweihe.

Anfang der 30er-Jahre suchte man nach einem Standort für einen Schießstand. Die Gemeinde kam dem Verein entgegen und stellte das Grundstück in der Schmalhardt zur Verfügung, wo auch heute noch das Schützenhaus steht. Die Einweihung fand 1934 statt.

Nach dem Krieg traf den Muggensturmer Schützenverein das Schicksal vieler Vereine. Er musste 1949 aufgelöst werden, der Schießstand wurde durch die Gemeinde abgebrochen. Fritz Kränkel lud am 17. April 1954 zur Wiedergründung im Gasthaus "Adler" einlud. Seitdem übten die Aktiven ihren Schießsport erneut im "Lamm" aus.

Bereits 1957 befasste man sich mit dem Gedanken, ein Schützenhaus zu bauen. Der Rohbau entstand 1958. Dank viel Eigenleistung konnte 1961 die Einweihung des Vereinsheims gefeiert werden. Eigenleistung war immer wieder gefragt, zum Beispiel 1964, als die Stromleitung bis zum Schützenhaus gelegt wurde. Die Mitglieder gaben hierfür sogar private Darlehen. 1969 richteten sie ein Waldstück zum Festplatz her. Dort steht noch heute jährlich das Festzelt. 1975 wurde ein Anbau für den Kleinkaliber- und Sportpistolenstand eingeweiht. Für verstorbene Mitglieder gibt es seit 1987 einen Gedenkstein. Renovierungen und Umbauten folgten, Sturmschäden wurden selbst behoben.

Auch sportlich entwickelte man sich wie die Gemeinde "auf der Überholspur", schreibt der Verein. Seit 1992 dominiert die Muggensturmer Perkussionsgewehrmannschaft die Rundenwettkämpfe der Landesliga. Die Perkussionsgewehrmannschaft qualifizierte sich 1995 zum ersten Mal zu den deutschen Meisterschaften und kam als deutscher Meister zurück. Hierfür durften sich die Schützen Joachim Kuhn, Richard Schmiederer und Michael Werle im Goldenen Buch der Gemeinde eintragen. 1998 durfte man Michael Werle als deutschen Meister in der Disziplin Perkussionsgewehr empfangen. Im Jahr darauf war es Joachim Kuhn, der als bester Deutscher die Meisterschaften beendete.

Auch die Mannschaft mit den Schützen Joachim Kuhn, Richard Schmiederer und Michael Werle war 1999 erfolgreich. Sie gewann in der Mannschaftswertung die Silbermedaille. 2002 stand Richard Schmiederer bei den deutschen Meisterschaften mit dem zweiten Platz bei den Perkussionsgewehrschützen auf dem Treppchen. Michael Werle komplettierte in den folgenden Jahren seinen Medaillensatz. Er gewann zweimal Bronze (2010 und 2014) sowie einmal Silber (2015). 2017 gewann Santina Schmiederer bei den Damen in dieser Disziplin den deutschen Vizemeistertitel.

Auch in der Disziplin Luftgewehr steht man den Perkussionsgewehrschützen in nichts nach. 2007 schrieb die Muggensturmer Luftgewehrmannschaft Vereinsgeschichte. Mit dem Aufstieg in die Zweite Bundesliga war die Sensation perfekt. Ein Jahr durfte das Team die Bundesliga-Luft schnuppern, was mit dem Heimkampf in der Wolf-Eberstein-Halle mit rund 400 Zuschauern den krönenden Abschluss fand. Zwar führte dann der Weg zurück in die Südbadenliga Luftgewehr, wo man jedoch weiter erfolgreich war und in den Jahren 2013/14 und 2015/16 den Meistertitel gewann.

Das Jubiläumsfest wird am Freitag, 5. Juli, um 18.30 Uhr mit dem Festbankett eröffnet. Als Glanzlicht wird am Samstag, 6. Juli, ab 13 Uhr und am Sonntag ab 9 Uhr neben den Kleinkaliberwettbewerben das traditionelle Adlerschießen mit der Armbrust durchgeführt. Bei der Siegerehrung am Sonntag um 18.30 Uhr gibt es wertvolle Preise.

Am Samstag- und Sonntagmittag wird das Spielmobil von Horst Jochim für Spaß sorgen. Am Samstag spielt ab 20.30 Uhr die Band After8. Am Sonntag um 10.30 Uhr ist ein ökumenischer Festgottesdienst im Festzelt.