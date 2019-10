"Weltfairänderer"









Für die etwa 520 Kinder und Jugendlichen sind bereits vergangenen Sonntag neun ehrenamtliche Helfer des BDKJ (Bund der Deutschen Katholischen Jugend) angereist, um ihr buntes Zirkuszelt aufzubauen. Fünf Tage stand es im Innenhof der Gemeinschaftsschule, um den Schülern die Themen Nachhaltigkeit, Fairness und soziale Gerechtigkeit näher zu bringen - und es wurde "fleißig besucht", sagt Tobia Luck, Teammitglied der engagierten Helfer. Nachdem Konrektorin Sonja Walz vor etwa anderthalb Jahren die Leitung des Projekts übernommen hatte, entwickelte sich daraus ein breit gefächertes Angebot für die Schüler der ersten bis neunten Klasse. Neben den Workshops, die Montag und Mittwoch das Programm für den Vormittag bildeten, hieß es am Mittwoch: Spiel, Sport, Spaß. Egal ob Bogenschießen, Zumba oder Kanu fahren - jedes der Angebote wurde reichlich besucht. Und auch am vierseitigen Kletterturm krabbelten ununterbrochen kleine Sportinteressierte hoch.

Gestartet wurde am Montag übrigens direkt mit einer nachhaltigen Aktion: Im Kollektiv sammelten alle Klassenstufen gemeinsam den Müll in der Umgebung auf - und füllten damit viele blaue Säcke. Und während man sich in einem der Workshops mit der Frage auseinandersetzte, woher unsere Schokolade kommt, unter welchen Bedingungen diese produziert wird und was "Fairtrade" eigentlich bedeutet, konnte beim Kauf der nächsten Tafel die Stofftasche mitgenommen werden, die gemeinsam mit den Ehrenamtlichen des BDKJ bunt bemalt wurde.

Wenn Rektor Andreas von der Forst an seinen Schülern vorbeigeht und einmal laut "Hallo" in die Menge ruft, schießen alle Arme in die Höhe, die Kinder lachen ausgelassen: "Für uns ist die Schule nicht nur Schule, sondern ein Lebensraum." Und das ist nicht zu übersehen. Vor allem für die Projektwoche wurde gemeinsam viel organisiert, geplant, vorbereitet. "Aber nicht nur von unseren Lehrkräften", so von der Forst.

Der Donnerstag stand unter dem Motto "Tag des Ehrenamts". Neben der Theatergruppe des "Phoenixtheaters" besuchten unter anderem auch die freiwillige Feuerwehr die Kinder und Jugendlichen. Letztere übten mit den Schülern verschiedene Aufgaben der Feuerbewältigung - und sorgten bei den hohen Temperaturen auch für eine erfrischende Abkühlung.