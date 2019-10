Künstlern über die Schulter schauen

In der Regel kann Otto Normalverbraucher Kunst in Museen oder Galerien erleben. Künstler in ihrer Werkstatt zu besuchen und sich vor Ort ein Bild von ihrer Arbeit zu machen, das ist eher die Ausnahme, kann aber sehr inspirierend sein, wissen die beiden Vorsitzenden des Kunstvereins, Jörn Kausch und Karin Vetter, aus eigener Erfahrung. Der eine ist selbst Künstler mit Atelier in Rastatt, die andere bezeichnet sich als "Kunstkonsumentin", bietet zum Beispiel Führungen in der Städtischen Galerie Fruchthalle an, deren Leiter Peter Hank ebenfalls dem Kunstverein angehört.

Die Idee ist indes nicht ganz neu: In Karlsruhe und anderswo gibt es Veranstaltungen nach diesem Modell schon länger. Jörn Kausch findet, dass es nun für Rastatt und Umgebung langsam Zeit wird. Außerdem möchte der Kunstverein weitere Künstler für eine Mitgliedschaft interessieren, denn diese ist Bedingung, wenn man als Künstler an dem Wochenende teilnehmen will (selbstverständlich gilt das nicht für die Gäste).

Offenbar ist das für einige sehr interessant, immerhin fünf neue Mitglieder hat der Kunstverein im Zuge der Vorbereitungen schon dazugewonnen. Im Moment stehen 13 Künstler auf der Teilnehmerliste, weitere sollen noch dazukommen.

Karin Vetter erklärt, dass der Verein den teilnehmenden Künstlern wenige Vorgaben macht. Fest stehen nur die Öffnungszeiten der verschiedenen Ateliers und Werkstätten, die auch eine Garage oder Privatwohnung sein können: Samstag, 28. September, von 14 bis 18 Uhr, und Sonntag, 29. September, von 11 bis 16 Uhr. Alles andere - wie viel sie von ihrer Kunst zeigen, ob sie besondere Aktionen anbieten, die Gäste an der Entstehung eines Werks teilhaben lassen, oder ob Getränke und Speisen angeboten werden - das ist den Künstlern selbst überlassen. Es wird sich aber wohl jeder etwas einfallen lassen.

Vom Kunstverein werden die Künstler mit Werbematerial ausgestattet, um auch in ihrem persönlichen Umfeld Reklame machen zu können. Außerdem will der Verein ab Anfang August seine Internetseite mit denen der Künstler verlinken und in sozialen Medien auf die Aktion hinweisen. Die Adressen der Teilnehmer finden die Kunstfreunde auf dem Flyer des Kunstvereins und im Internet. Folgende Künstler haben bis jetzt zugesagt: Henning Schwarz (Eisental), Heinz R. Will (Greffern), Günther Karcher (Gernsbach), Christel Otto (Rastatt), Sigrun Schadt (Ötigheim), Birgitt Bär (Steinbach), Karin Bauer (Rastatt), Marie-Helen Desrue (Rastatt), Klaus Ruschmann (Bad Kreuznach), Walter Jung (Wintzenbach/Elsass), Manfred Emmenegger-Kanzler (Ottersweier), Antje Kausch (Rastatt), Jörn Kausch (Rastatt).

Man kann eine richtige kleine Rundreise in Sachen Kunst planen, freut sich Karin Vetter schon auf E nde September. Warum nicht mit ein paar Freunden eine Fahrgemeinschaft bilden und einige der offenen Ateliers besuchen?, schlägt sie vor.

Weil nicht jeder Künstler über Räume verfügt, die sich für die Aktion eignen, würde sich der Kunstverein darüber freuen, wenn sich der eine oder andere Gastgeber finden würde. Anbieten würden sich zum Beispiel leer stehende Ladenlokale. Kontaktaufnahme ist über die Internetseite des Kunstvereins möglich. Dort gibt es auch Infos zum Verein.

www .kunstverein-rastatt.de