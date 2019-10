Der Verkehr durchs Rieddorf

Sinzheim



Neuer Pächter für "Haus am See" Sinzheim (nie) - Früher oder später wird der Pächter des Restaurants "Haus am See" in Vormberg die Lokalität verlassen. Emil Armeanca hat nämlich auch die "Blume" in Balg übernommen. Bis aber ein geeigneter neuer Restaurantbetreiber gefunden ist, bleibt er (Foto: Ernst).