Hitzeschlacht im Murgstadion Rastatt (sb ) - Beim großen Handballturnier des Fördervereins Niederbühler Aktiven-Handball am Wochenende im Murgstadion hatten die meisten der rund 85 Mannschaften mit gleich zwei Gegnern zu kämpfen. Denn nicht nur das Team auf der anderen Seite des Spielfelds, sondern vor allem die große Hitze mit Werten teilweise über 35 Grad bereitete den Sportlern einige Probleme. Doch die Organisatoren hatten bei der 24. Auflage eines der größten Turniere dieser Art in Süddeutschland vorgesorgt und zusätzliche Sonnenschirme und jede Menge Wasser im Einsatz.



Rund 800 Handballer waren aus dem gesamten Bundesgebiet und dem Elsass gekommen. Sie verbrachten oft das gesamte Wochenende in Niederbühl. Das Murgstadion wurde dabei in eine riesige Zeltstadt verwandelt. "Insgesamt haben mehrere hundert Gäste hier übernachtet", berichtet der neue Vorsitzende der Abteilung Handball des SV Niederbühl, Fabian Collet. Er freute sich, dass vor und nach den Spielen vor den Zelten gegrillt wurde, während andere Vereine gleich eine komplette Musikanlage mit nach Niederbühl gebracht hatten. Für viel Unterhaltung sorgte auch der Veranstalter. So wurde am Freitagabend ein DJ Battle ausgetragen, bei dem DJ Jules und DJ Fetz Hits von den 1990er Jahren bis zu aktuellen Songs auflegten. Rund 500 Besucher feierten in einer lauen Sommernacht mit. Kräftig gefeiert wurde auch am Samstagabend, als DJ Andi zu einer Party einlud. "Diese Kombination aus Sport und Party macht den Charakter unseres Turniers aus", sagte Collet, der von mehr als 130 freiwilligen Helfern berichtete, die für den reibungslosen Ablauf der Großveranstaltung sorgten. Erste sportliche Entscheidungen fielen bereits am Freitagabend. Das Sieben-Meter-Werfen der örtlichen Vereine gewannen die Fußballer vor den Dorfbrunnenhexen und der "Happy family". Eine erfolgreiche Premiere feierte das "Mixed-Fun-Werfen", das viele Vereine nutzten, um sich für die Turniere am Samstag und Sonntag einzuwerfen. Hier gewann der TS Ottersweier vor den Hauratonis und den Pink Panthers. Nach dem guten Erfolg soll dieses Turnier im kommenden Jahr eine Neuauflage erfahren, erklärt Collet. Sportlich wurde das Turnier am Samstag mit der Vorrunde in der Damen- und Herrenklasse sowie dem Turnier der weiblichen und männlichen A-Jugend fortgesetzt. Bei den Jungen gewann die SG Hainhausen vor der TSZ Lindenberg und den französischen Gästen aus Neuves-Maisons, während bei den Mädchen das Team der SG Muggensturm/Kuppenheim den ersten Platz vor der SG Hainhausen und dem Team HCN 2000 belegte. Gestern standen neben den Finalspielen der Aktiven auch zahlreiche Jugendturniere auf dem Programm. Bei den jüngsten Handballern der E- und F-Jugend gab es bei einem Spielenachmittag nur Sieger, denn hier stand der olympische Gedanke des Mitmachens im Vordergrund. Am Ende wurden alle Teilnehmer mit Medaillen ausgezeichnet. Richtig zur Sache ging es dagegen bei der D-, C- und B-Jugend. Hier wurden neben Sonnenschirmen auch kleine Pools aufgestellt, damit sich die Mannschaften vor, während und nach den Spielen erfrischen konnten. Zudem sorgte gestern die Niederbühler Feuerwehr für eine willkommene Erfrischung. Manchen Mannschaften war dies aber nicht genug: Sie feierten ihren Sieg mit einem Sprung in die benachbarte Murg und sorgten so für Abkühlung.

