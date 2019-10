Seenachtsfest steht vor dem Aus Von Heiner Wirbser



Muggensturm - Mit einer neuen Feuershow, die ihresgleichen in der Region sucht, haben die Hobbytaucher des Tauchclubs "Koralle" rund 2 000 Menschen nochmals ein wunderschönes, farbenfrohes Spektakel bereitet. Der Wermutstropfen: Es war vermutlich das letzte Seenachtsfest dieser Art in Muggensturm.







Wie die Vorsitzende Elke Kaiser ankündigte, werde das nächtliche grandiose Spektakel im nächsten Jahr voraussichtlich nicht wiederholt. Aus personellen Gründen und wegen zu hoher Sicherheitsauflagen, so die Vorsitzende, werde man dieses Seenachtsfest so nicht mehr anbieten können. "Schade, dass solche schöne Veranstaltungen immer mehr verloren gehen", bedauerten viele der Gäste, die zum Teil weit angereist waren. Einmal mehr hatten es die Mitglieder des Tauchclubs verstanden, zum Sommeranfang ein Fest mit abwechslungsreichem Programm am Muggensturmer Badesee zu bieten, das kaum Wünsche offenließ. Höhepunkt des mittlerweile traditionellen Seenachtsfestes mit Fackelschwimmen war das nächtliche Feuerspektakel mit Feuerzauber und einem bombastischen Feuerwerk. Eröffnet wurde das Seenachtsfest am Samstag um 15 Uhr mit dem Musikverein Ötigheim. Beatrix Krone, Julia Kaiser und Katarina Roth schminkten die kleinen Besucher fantasievoll und farbenfroh. Zum Festbetrieb hatten die Mitglieder der "Koralle" im Festbereich oberhalb des Sees für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Bei idealen Wetterbedingungen, als gegen Abend die Sonne so langsam hinter dem Horizont verschwand, und die Dunkelheit sich über den Badesee ausbreitete, steuerte das Seenachtsfest auf seinen Höhepunkt zu: das traditionelle Fackelschwimmen. Fast 30 Teilnehmer schwammen mit ihren Fackeln eine abgesteckte Strecke ab, setzten ihre Fackeln und formten so auf dem See einen quadratischen Lichterzaun. Für eine völlig neue Show sorgte der Pyrotechniker "Philgor" (Philipp Wachendorf) aus Nürnberg. Er begeisterte die Zuschauer mit einer choreografierten Show mit heroischen Kampfszenen, die Feuerartistik, Jonglage und Fakirkunst zu einem feurigen Erlebnis miteinander verschmolz. Untermalt wurde dieses Spektakel mit passender Musik. Die Zuschauer honorierten diesen Feuerzauber mit lang anhaltendem Beifall. Acht Flammenjets, die am Seeufer in einem bestimmten Abstand in Reihe aufgestellt waren, spuckten ihr Feuer synchron zu computergesteuerten klassischen Klängen gen Himmel. Den Schlusspunkt dieses Feuerzaubers setzten schließlich von einem Boot aus die Feuerwerker mit einem farbenfrohen, mit Knalleffekten untermauerten, fast 20-minütigen fulminanten Feuerwerk. "Koralle"-Vorsitzende Elke Kaiser und ihre zahlreichen Helfer wurden ob des schönen und gelungenen Events mit lang anhaltenden Ovationen belohnt.

