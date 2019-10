Hightech-Produkte für OP-Säle in der ganzen Welt

Kuppenheim



Einbruch im Cuppamare Kuppenheim (red) - Einbrecher sind in der Nacht auf Freitag über eine eingeschlagene Scheibe in das Cuppamare eingestiegen. Nach bisherigem Kenntnisstand ist dabei jedoch nichts geklaut worden. Der angerichtete Sachschaden "dürfte in die Tausende gehen", so die Polizei (Foto: pr). » Weitersagen (red) - Einbrecher sind in der Nacht auf Freitag über eine eingeschlagene Scheibe in das Cuppamare eingestiegen. Nach bisherigem Kenntnisstand ist dabei jedoch nichts geklaut worden. Der angerichtete Sachschaden "dürfte in die Tausende gehen", so die Polizei (Foto: pr). » - Mehr